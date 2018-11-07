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      Чи підуть депутати на поступки "євробляхарям" напередодні виборів: відповідь експерта

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      Перед ухваленням законопроекту 8 листопада, який має визначити акциз на розмитнення автомобілів, власники "євроблях" влаштували мітинг у Києві. Вони вимагають від нардепів зробити зміни у законопроекті, натомість експерти вважають, що йти на поступки не треба.

      Про це у студії 24 каналу розповів експерт-аналітик Борис Кушнірук.

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      "Держава для того щоб мати доходи, аби утримувати військових, пенсіонерів, бюджетників тощо, встановлює й інші податки, наприклад акциз на горілчані вироби, на тютюн. Ніхто ж не говорить, щоб знизити і ці податки", – сказав експерт Кушнірук.

      Напередодні виборів нардепам все ж таки доведеться шукати якийсь компроміс, тому що момент, коли треба було все вирішувати максимально жорстко вже пройшов. Треба розуміти, що якщо ми даємо їм пільги – держава від того втратить,
      – зазначив Борис Кушнірук.

      Нагадаємо, що вже завтра, 8 листопада, Верховна Рада має у другому читанні голосувати за так звані законопроекти про "евробляхи". Мають спростити й здешевити цю процедуру, аби нарешті узаконити автомобілі на європейських номерах, що вже три роки кружляють дорогами України, перебуваючи поза законом.

      Теги: Новини України Новини Києва протести Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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