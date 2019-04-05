Чи платитимуть українці за газ за ринковою ціною

Кабмін дозволив "Нафтогазу" знизити ціну на газ для побутових споживачів, бо ситуація на світових ринках зараз сприятлива. Натомість відмовитися від регулювання газових цін наш уряд не поспішає. Чи це політичне питання, чи ми ще не готові до ринкових цін на газ і що треба зробити, щоб до них прийти – з'ясовували журналісти 24 каналу.

"Нафтогаз" за дорученням Кабміну зменшив ціну на газ для побутових споживачів. За квітень українці вже отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу заплатимо 8,38. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.

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Український уряд на вимогу МВФ має привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня. Але на пропозицію "Нафтогазу" скасувати урядове регулювання цін на газ і відмінити монополію компаній-постачальників газу для населення у Кабміні відмовилися. Мотивували це тим, що у випадку зміни ситуації на світових ринках газу, якщо він подорожчає – для українців це буде шок.

Регулювати чи ні

Державне регулювання ціни має суттєвий недолік – воно не здатне швидко реагувати на динамічність ринкових умов, пояснили в коментарі 24 каналу аналітики Офісу ефективного регулювання BRDO. А регулювання цін на природний газ для населення було запроваджене для захисту цих споживачів від різких коливань ціни ресурсу.

Сьогодні завдяки низьким цінам на імпортний природний газ ціна газу для промисловості є нижчою, ніж для побутових споживачів. І цей момент є дуже вдалим для переходу на ринкове ціноутворення для всіх без винятку споживачів. Це забезпечило б виконання зобов’язань України перед ЄС, МВФ і Енергетичним Співтовариством,

– акцентували експерти.

Виникає питання, чи не варто відпустити побутових споживачів у вільне плавання? На перший погляд – так, кажуть фахівці енергоринку. Але через кілька місяців вартість імпортованого газу може зрости. Тоді знову постане питання підтримки "незахищених верств населення" шляхом фіксації роздрібних цін. Проте запровадити цінове регулювання на газ повторно буде набагато складніше, ніж продовжувати поточну політику.

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Експерти BRDO в разі прийняття рішення про "вільні ціни" газу вважають доцільним зробити таке:

запровадити добровільне страхування взаємного виконання обов’язків постачальника та споживача, оскільки на початкових етапах роботи з побутовими споживачами існує ризик банкрутства непідготовлених постачальників або наявності недобросовісних гравців;

провести широку інформаційну кампанію серед споживачів газу щодо запровадження нових правил на ринку газу, інформації про ціни та умови постачальників, що діють на ринку, можливості вибору постачальника тощо (у 2018 році постачальника змінили тільки 5 тисяч абонентів, з них 69 побутові, що свідчить про низький рівень поінформованості споживачів про доступні альтернативи);

надати можливості здійснювати постачання газу компаніям, що мають значну абонентську базу та можливості її обслуговування (Укрпошта, інтернет-провайдери, електропостачальні компанії), оскільки для обслуговування населення необхідно мати розгалужену мережу сервісних центрів, які наразі є у тільки у 44 регіональних постачальників зі спеціальними обов’язками з 539 постачальників газу.

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Як Україні перейти на ринкові ціни

Для цього потрібно, щоб уряд таки сказав: "ми більше не встановлюємо ці обмеження для Нафтогазу, не змушуємо їх продавати газ по тій ціні, яку ми записали" і після цього наступить "ринок "щастя", коли встановлять ринкові ціни, пояснив 24 каналу фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Як пояснює Гройсман, ринкова ціна може змінюватися: або падати, або зростати. Тобто якщо вона збільшиться, то українцям доведеться платити більше. Але це нормальна практика і газ не має бути виключенням,

– сказав Фурса.

За його словами, якщо ми хочемо ринкових тарифів, то МВФ введе їх, але ці тарифи визначатимуться за певною формулою. Тому якщо ціна стане фіксована, то вона може збільшуватися за цією ж формулою. Не можна сказати: "отут нам подобається, а тут – ні". З ринковими цінами не вийде робити так, як вигідно лише нам. Це так не працює, потрібно обрати лише один шлях.



Ринкові ціни на газ зараз нижчі за регульовані

Він додав, що МВФ ніколи не вимагав певну ціну, вони кажуть, що тарифи мають бути ринковими. Проте варто наголосити, що МВФ хвилює питання ціни на газ, вони виокремлюють це питання і постійно про це говорять. Вони кажуть – створюйте ринкові ціни і все, ринок сам все регулюватиме.

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Можна не підвищувати вартість газу

Зараз в України є всі шанси не підвищувати вартість газу до кінця року. Цьому сприяє та сама гарна ситуація з цінами газу на світових ринках.

Враховуючи спадну тенденцію за цінами, ми можемо прогнозувати, що до нового року нас не чекає чергове підвищення цін на газ. Вони залишаться на поточному рівні і будуть складати 8,5 гривні, а не 12 гривень за кубічний метр, як планувалося раніше,

– зазначив у коментарі 24 каналу аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Він підтвердив: на європейських ринках ціни на газ продовжують знижуватися і зараз перебувають на мінімумі 2016 року. На найбільшому хабі TTF газ подешевшав до рівня в 14,50 євро за мегават на годину.

"Однозначно, для нового президента це буде вкрай чудовою новиною, яку можна буде внести в скарбничку своїх досягнень. Але зниження вартості газу обумовлено теплою зимою і введенням атомних електростанцій в Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився. У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і відправляти газ до Європи", – пояснив Пархоменко.



У випадку переходу на ринкові ціни газу, він може дорожчати для українців

За інформацією фахівця, найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ з постачанням завтра вже за 15,11 євро за мегават. При перерахунку на 1 кубометр його вартість становитиме 0,1594 євро або приблизно 4,85 гривні за куб. Але в Україні він так коштувати не буде, треба додати до цього вартість логістики.

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Вдалий час запасатися газом

Зараз дуже вдалий час, щоб запастися газом наперед. CEO енергопровайдера ETG.UA Володимир Шведкий у коментарі 24 каналу відзначив, що зараз вигідно купувати газ на зиму про запас. Ціни на приватні поставки привабливі для придбання блакитного палива за форвардними контрактами.

За даними постачальника природного газу, весняна ціна 2019 року у порівнянні з ціною жовтня 2018 впала в два рази – на 100%.

Вартість у порівнянні з жовтнем просіла в два рази. Пік був 13 500 – тепер 7000 за тисячу кубометрів. Зараз шикарний час закуповувати газ наперед,

– пояснив Шведкий.

Суть форвардних поставок полягає в тому, що покупець, заплативши передоплату, може зафіксувати вартість потрібного йому обсягу газу на певний період. Ціна палива для покупця в цей період не буде змінюватися незважаючи на коливання ринку.

За словами фахівця, покупцеві необхідно внести передоплату в 10% від кінцевої вартості потрібного йому обсягу, щоб зафіксувати ціну на газ на рік. До цього часу, в середньому, "літня" ціна блакитного палива була нижчою від "зимової" мінімум на 15%.

"У зв'язку з тим, що ринки ЄС розвинені з точки зору форвардних поставок – там існують всі необхідні інструменти. Ви можете придбати газ за форвардними контрактами на квартал, місяць, рік вперед. Там хоч на п'ять років вперед можна купити газ. Ми в Україні пропонуємо форвардні поставки поки на рік", – уточнив Шведкий.

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Чи скористаються в уряді цією ситуацією – побачимо. Залишається сподіватися, що їхню увагу не відволічуть "баталії" довкола президентських виборів, дебатів та здачі кандидатських аналізів.