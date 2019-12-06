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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Чи почалася б війна на Донбасі, якби Україна не підписала Будапештський меморандум: експерт

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      25 років тому Україна відмовилася від ядерної зброї. В обмін на це Росія, США, Великобританія пообіцяли захищати суверенітет нашої держави. Але вже у 2014 проросійські війська напали на Україну, анексували Крим та захопили частину Донецької та Луганської областей. Чи було можливо цього уникнути – читайте далі.

      Політичний експерт Євген Магда у прямому ефірі 24 каналу зауважив, що Меморандум юридично ще продовжує діяти, адже його офіційно не скасовували та підписи не відкликали. 

      Цікаво! Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе

      На його думку, проблемою України є те, що у 1994 році українці вирішили, що Меморандум створює систему міжнародних гарантій для нас. Насправді ж цієї системи немає. 

      Нагадаю, що аналогічні гарантії отримали Білорусь та Казахстан, які теж відмовилися від своєї частини радянської ядерної зброї. І ці дві країни також можуть опинитися під несподіваним тиском з боку РФ,
      – наголосив Магда.

      Він додав, що ядерна зброя – це серйозний фактор стримування. Але у 1994 році перед Україною стояло питання інтеграції до економічної світової спільноти. 

      Ми фактично обміняли її (ядерну зброю, – 24 канал) на економічне визнання та надання певних кредитів. Це рішення було, за великим рахунком, результатом наших злиднів,
      – заявив політичний експерт.

      Будапештський меморандум – це документ, який підписали лідери України – Леонід Кучма, США – Білл Клінтон, Росії – Борис Єльцин і Великобританії – Джон Мейджор. Лідери країн підписала меморандум з гарантіями безпеки для України в обмін на ядерне роззброєння.

      Пожежа в коледжі Одеси, 2 жертви: знайшли тіло ще однієї жінки
      5 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Леонід Кучма Зброя Ядерна безпека Війна
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