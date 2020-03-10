Чи подорожчають найближчим часом квитки на потяг: відповідь міністра

У березні мала відбутися індексація тарифів "Укрзалізниці". Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які саме послуги можуть подорожчати і чи доведеться пасажирам платити більше.

Перш ніж ціна на квитки зросте, в "Укрзалізниці" мають підняти якість своїх послуг. Принаймні так заявив Владислав Криклій в ефірі "Сніданку з 1+1"

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За його словами, поки пасажирам немає про що хвилюватися. Піднімуть тарифи не на пасажирські перевезення.

Перед тим, як підвищувати ціни на квитки для пасажирів, треба підвищувати якість. Є дуже багато, над чим працювати "Укрзалізниці",

– заявив Криклій.

Востаннє тарифи квитки переглядали у жовтні 2018 року. Тоді вартість квитків зросла на 12%. Це сталося після проведення другого етапу індексації цін.

Наразі розглядатимуть підняття тарифів на вантажні перевезення. Зокрема, ціни на перевезення різних товарів, як наприклад, руди і зерна, хочуть наблизити до одного показника.Криклій пояснив, що незалежно від типу товару, зношення інфраструктури при перевезенні однакові.

До слова. 4 березня 2020-го уряд Олексія Гончарука Верховна Рада відправила у відставку. Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін Дениса Шмигаля 4 посадовців, серед них зокрема очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.