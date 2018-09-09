Чи покарають водія BMW за смертельну ДТП на Фонтані в Одесі?
8 вересня поблизу 6-ї станції Фонтану в Одесі сталась резонансна ДТП, у якій двоє людей загинули на місці, ще четверо зазнали серйозних травм.
Аварія поблизу 6-ї станції Фонтану в Одесі сталась приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня.
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Відомо, що за кермом автомобіля BMW, який спровокував ДТП, перебував місцевий житель Олег Семиренко.
Він на великій швидкості проїхав на заборонений сигнал світлофора і на перехресті влетів у Skoda.
Користувачі соцмереж з’ясували, що 27-річний водій BMW, неодноразово брав участь у так званих вуличних гонках, що відбувались у місті.
Над горе-водієм ще до прибуття поліції після аварії очевидці ледь не вчинили самосуд.
Станом на 9 вересня відомо, що його затримали і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
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