8 вересня поблизу 6-ї станції Фонтану в Одесі сталась резонансна ДТП, у якій двоє людей загинули на місці, ще четверо зазнали серйозних травм.

Аварія поблизу 6-ї станції Фонтану в Одесі сталась приблизно о 21:30 суботи, 8 вересня.

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Відомо, що за кермом автомобіля BMW, який спровокував ДТП, перебував місцевий житель Олег Семиренко.

Він на великій швидкості проїхав на заборонений сигнал світлофора і на перехресті влетів у Skoda.

Користувачі соцмереж з’ясували, що 27-річний водій BMW, неодноразово брав участь у так званих вуличних гонках, що відбувались у місті.

Над горе-водієм ще до прибуття поліції після аварії очевидці ледь не вчинили самосуд.

Станом на 9 вересня відомо, що його затримали і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нас цікавить ваша думка – чи покарають водія BMW за смертельну ДТП на Фонтані в Одесі?