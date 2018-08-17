Чи покажуть в Україні матчі "Динамо" та "Зорі" в Лізі чемпіонів та Лізі Європи

Трансляція матчів плей-оф кваліфікації, а також групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні було під питанням. УЄФА не уклав угоду з жодним з українських телеканалів. При тому що у плей-оф кваліфікації зіграє два українські клуби, а ще два – на груповій стадії єврокубків.

У попередні сезони матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи транслювала "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", "Україна" та "НЛО ТВ". Однак на наступні три сезони медіакомпанія покине уклала угоди.

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Та все ж вони транслюватимуть матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Аякс" – "Динамо", який відбудеться у середу, 22 серпня. Початок трансляції о 21:45. Перед матчем на каналі "Футбол 2" о 21:00 та одразу по закінченні гри о 23:55 буде йти програма "Ніч Ліги чемпіонів" (аналіз матчів, прогнози, коментарі експертів та найсвіжіші інтерв’ю з місця подій).

При цьому матч плей-оф кваліфікації Ліги Європи між "Зорею" та "РБ Лейпциг" у програмі каналів поки не стоїть. Гра відбудеться у четвер, 23 серпня у Запоріжжі.

Варто додати, що матчі "Динамо" та "Зорі" у попередніх раундах єврокубків транслював канал "2+2", який також показує матч обох клубів в УПЛ.

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