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Чи потрібен прикорм малюку у 4 місяці

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Чи потрібен прикорм малюку у 4 місяці
Чи потрібен прикорм малюку у 4 місяці / info-mir.com.ua

Основною їжею новонародженого немовляти є мамине молоко. Якщо його з певних причин неможливо дати малюку, його починають годувати адаптованою сумішшю.

Як пише Nashamama, зазвичай прикорм починають давати дитині не швидше, ніж з шести місяців після народження. Але якщо у матері проблеми з грудним молоком, чи його не вистачає малюку, то прикорм можна давати і раніше. Є низка ознак, які можуть свідчити про готовність малюка до прикорму.

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Першою ознакою готовності малюка спробувати щось інше, крім грудного молока, є момент, коли немовля перестає виштовхувати язиком їжу, яка потрапила в рот.

Вводити прикорм вже у 4 місяці можна тоді, коли у малюка штучне вигодовування. Також про готовність до прикорму може свідчити підвищення активності малюка, подвоєння його ваги у порівнянні з масою немовля при народженні.

Сигналом для введення прикорму також можуть бути більш часті прикладання до грудей – отже малюк перестав наїдатися. Окрім того, якщо ви помітили велике зацікавленням маляти до того, що їдять дорослі.

Також, якщо малюк страждає на анемію, рахіт або часті запори – медики теж рекомендують вводити прикорм.


Що таке прикорм? Це штучні харчові продукти домашнього або промислового приготування, які доповнюють раціон дитячого харчування. Зазвичай, прикорм є доповнення для грудного вигодовування або харчування сумішшю для немовлят старших шести місяців.

Теги: Здоров'я Вагітність і діти Діти
Джерело: 24 Канал
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