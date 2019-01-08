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      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку

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      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку
      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку / baomoi.com

      Сонцезахисні окуляри влітку – це більше тренд, ніж засіб захисту очей. У теплий період року більшість людей одягає окуляри, але взимку їх побачити складніше.

      Насправді ж, носити таку оптику потрібно у будь-який період роки, пише Opticclub.

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      Чому носити сонцезахисні окуляри потрібно взимку:

      1. Це збільшить комфорт перебування на вулиці в гарну пагоду. Все через яскраве сонце взимку.

      2. Може виникнути снігова сліпота. Світло, яке відбивається від снігу, теж погано впливає на очі, воно може засліпити очі. Тому взимку офтальмологи радять носити не лише темні сонцезахисні окуляри, а окуляри з поляризацію. Завдяки поляризації, вони не пропускають спектр променів.

      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку
      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку

      3. Через ультрафіолет. Він небезпечний як взимку, так і влітку. Ці промені можуть призвести до небезпечних процесів всередині ока – сприяють передчасному помутнінню кришталика ока, тобто призводять до раннього розвитку катаракти.

      Саме тому важливо носити сонцезахисні окуляри, незалежно від пори року.

      При покупці темних окулярів, попросіть співробітників оптики перевірити обрану модель спеціальним пристроєм, щоб переконатися, що вони зможуть захистити очі від згубного впливу УФ-променів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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