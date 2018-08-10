Чи потрібно платити благодійні внески в лікарнях: пояснення від МОЗ
Міністерство охорони здоров'я переконує, що благодійні внески в лікарнях вносяться виключно на добровільній основі.
Про це йдеться на сайті відомства.
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Відтак, благодійні внески не є обов’язковими. Але й заборонили благодійність ніхто не може, тому що кожна людина на власний розсуд може жертвувати своїми грішми.
Благодійні внески в лікарніях не є обов’язковими
Якщо вас змушують стати благодійником, то потрібно звернутися зі скаргою до:
– головного лікаря;
– органу управління закладом – департаменту чи управління охорони здоров’я у вашій області;
– правоохоронних органів.
Те, що вас змушують робити внески, тягне за собою адміністративну відповідальність.
Чи потрібно платити благодійні внески в лікарнях
До того ж, кожний медзаклад повинен звітувати про розмір благодійних внесків кожного кварталу ( 3 місяці).
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