Чи потрібно платити благодійні внески в лікарнях: пояснення від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я переконує, що благодійні внески в лікарнях вносяться виключно на добровільній основі.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Відтак, благодійні внески не є обов’язковими. Але й заборонили благодійність ніхто не може, тому що кожна людина на власний розсуд може жертвувати своїми грішми.



Благодійні внески в лікарніях не є обов’язковими

Якщо вас змушують стати благодійником, то потрібно звернутися зі скаргою до:

– головного лікаря;

– органу управління закладом – департаменту чи управління охорони здоров’я у вашій області;

– правоохоронних органів.

Те, що вас змушують робити внески, тягне за собою адміністративну відповідальність.



Чи потрібно платити благодійні внески в лікарнях

До того ж, кожний медзаклад повинен звітувати про розмір благодійних внесків кожного кварталу ( 3 місяці).