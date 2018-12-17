Чи потрібно приймати вітамін D: пояснення Супрун

Прийом вітаміну D просто так — не панацея від хвороб. Навіть більше, високі дози будуть шкідливими для здоров'я.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Вона зазначила, що ми отримуємо вітамін D побувши на сонечку або разом із їжею: жирною рибою та яйцями. І зазвичай — цього достатньо для того, щоб здорова людина отримала свою порцію вітаміну. Та все ж таки, багато людей продовжують його приймати додатково — у харчових добавках або вітамінних комплексах.



Здорова людина отрмує достатньо вітаміну D з харчування і від сонця

Супрун наголосила, що дослідження не показало ефективність рутинного прийому вітаміну D для запобігання переломам кісток, депресії, раку та серцево-судинних хвороб. Зате показана ефективність вітаміну D в запобіганні хвороб верхніх дихальних шляхів та загострень астми і полікістозу яєчників.

Уляна Супрун “Групами ризику, яким радять проходити тестування на рівень вітаміну D в крові, є люди із ожирінням (індекс маси тіла понад 35), веганам, людям із хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки, порушенням всмоктування, людям літнього віку, особливо якщо вони виходять з дому. Решті рутинну перевірку на рівень вітаміну D офіційні установи не радять – не марнуйте гроші.”

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