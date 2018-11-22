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      Чи потрібно видаляти мигдалини (гланди)

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      Чи варто видаляти мигдалини
      Чи варто видаляти мигдалини / dityinfo.com

      Раніше видалити мигдалини лікарі пропонували про всяк випадок, то зараз ситуація кардинально змінилася. Фахівці запевняють, що цей орган має важливу функцію.

      За словами лікарів, мигдалини виконують важливу функцію: вони захищають організм від інфекцій, на них осідає до 70% бактерій, що потрапляють в організм при диханні.

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      Фахівці рекомендують видаляти мигдалини у таких виипадках;

      1. Лімфатична тканина заміщується сполучною і мигдалини перестають виконувати захисну функцію;
      2. Повністю порушується носове дихання, кисень надходить тільки через ротову порожнину, з'являється нічне хропіння;
      3. Голос стає гугнявим; 
      4. Розвивається так званий аденоїдний тип обличчя; 
      5. Запалюються носові пазухи, гайморити і синусити стають постійними захворюваннями, як і інфекції дихальних шляхів.

      Видалення мигдалин
      Видалення мигдалин може негативно вплинути на ваше здоров'я

      У деяких випадках видалення мигдалин протипоказане, наприклад, при туберкульозі, серйозних захворюваннях крові, легенів, серця та інших органів, аномаліях розвитку глотки.

      Наголошуємо, врахувати всі показання та протипоказання і призначити адекватне лікування може тільки лікар.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Медицина
      Джерело: 24 канал
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