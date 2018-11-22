Чи потрібно видаляти мигдалини (гланди)
Раніше видалити мигдалини лікарі пропонували про всяк випадок, то зараз ситуація кардинально змінилася. Фахівці запевняють, що цей орган має важливу функцію.
За словами лікарів, мигдалини виконують важливу функцію: вони захищають організм від інфекцій, на них осідає до 70% бактерій, що потрапляють в організм при диханні.
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Фахівці рекомендують видаляти мигдалини у таких виипабках;
- Лімфатична тканина заміщується сполучною і мигдалини перестають виконувати захисну функцію;
- Повністю порушується носове дихання, кисень надходить тільки через ротову порожнину, з'являється нічне хропіння;
- Голос стає гугнявим;
- Розвивається так званий аденоїдний тип обличчя;
- Запалюються носові пазухи, гайморити і синусити стають постійними захворюваннями, як і інфекції дихальних шляхів.
Видалення мигдалин може негативно вплинути на ваше здоров'я
У деяких випадках видалення мигдалин протипоказане, наприклад, при туберкульозі, серйозних захворюваннях крові, легенів, серця та інших органів, аномаліях розвитку глотки.
Наголошуємо, врахувати всі показання та протипоказання і призначити адекватне лікування може тільки лікар.
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