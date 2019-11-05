Директор офіційного партнера Альпарі в Києві Людмила Глушак про те, чи потрібно вкладатися в золото і які варіанти для цього є.

У наші дні в умовах економічної нестабільності все більше людей переводять свої кошти в реальну матеріальну цінність. Такою цінністю є дорогоцінні метали, найчастіше – золото. Про те, як придбання цього металу допомагає зберегти і навіть примножити кошти, читайте в інтерв'ю з директором офіційного партнера Альпарі в Києві Людмилою Глушак.

– Людмило, чому попит на золото зростає останнім часом?

– Золото користується все більшою популярністю через зростання його вартості. Зростає і попит, а ось його природні запаси не безмежні. Золото купується центральними банками, приватними корпораціями і фізичними особами для гарантії стабільності. Адже національні валюти можуть знецінитися, а з золотом такого не станеться. Тільки за останній десяток років золото зросло в ціні в американських доларах майже на 170%. На попит впливає і політична нестабільність. На сьогоднішній день торговий конфлікт США і Китаю штовхає ціну на золото вгору.

– Чи необхідно придбавати золото саме зараз? І чому?

– На жаль, сьогодні далеко не всі інвестиційні інструменти дають впевненість і в плані примноження коштів, і в плані збереження того, що є. Єдиний надійний інструмент, який може захистити від ризиків на тлі постійно зростаючої інфляції та зниження процентних ставок, це золото. Чим більше ризиків, тим більше інвесторів роблять вклади в цей дорогоцінний метал. А саме зараз ризиків багато. Якщо у 2016 році можна було віддати по 1 250 $ за тройську унцію, то сьогодні вона коштує вже 1 500 $. А через рік ціна, за оцінками експертів, може зрости до 1 700 $. Так що, якщо не купити золото сьогодні, то завтра його придбання обійдеться дорожче.

– Як приватні інвестори можуть вкластися в золото?

– Найчастіше початківці інвестори віддають перевагу ювелірним прикрасам. Але тут потрібно розуміти, що ви придбаєте золото 750 проби, і це в кращому випадку. Також доведеться заплатити за роботу ювеліра. А вона може становити до половини від вартості виробу. Прикраси хороші лише для краси, а в якості інвестицій це не найкращий варіант. Вигідніше купувати золоті злитки. У цих випадках ви купуєте чисте золото по найближчій до котирувань на біржі ціною.

Злитки виготовлені з дорогоцінного металу 999 проби, а не з 750, як ювелірні прикраси. Ще один варіант – проведення угод з золотом на ринку Форекс. Інвестори вважають за краще працювати з парою XAUUSD через відсутність різких коливань і вигідного продажу. Однак в цьому випадку треба розуміти, що для цього потрібно вибрати правильну стратегію. А дізнатися, як заробити на торгівлі золотом, можна на сайті компанії Альпарі.

– Особисто для себе Ви б вибрали інвестування в золото?

– Зрозуміло. Інвестувати в золото потрібно, адже це стабільний актив, який на протязі всього існування тільки зростає в ціні.