Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському: Гончарук зробив важливу заяву

Ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не спрямований проти "Приватбанку".

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук в ефірі ICTV та пояснив, документ не стосується конкретних осіб.

До слова: В уряді обіцяють українцям можливість обирати банк для виплати зарплати

"Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради законів, які спрямовані проти конкретних осіб чи конкретних банків", – зазначив прем'єр.

За словами прем'єра, раніше десятки банків були виведені з ринку через неплатоспроможність і мають заборгованість у понад 500 мільярдів гривень. Через суди ексвласники намагаються повернути собі власність, а такі дії можуть нашкодити економіці.

До слова, 11 грудня Кабмін подав у парламент законопроєкт, який має врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволити повертати їх ексвласникам. Більше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": коротко про головне

– 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

– Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

– Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

– 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

– Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.