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      Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському: Гончарук зробив важливу заяву

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      Чи повернуть "Приватбанку" Коломойському / Колаж 24 каналу

      Ініційований урядом законопроєкт щодо заборони повертати банки колишнім власникам не спрямований проти "Приватбанку".

      Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук в ефірі ICTV та пояснив, документ не стосується конкретних осіб.

      До слова: В уряді обіцяють українцям можливість обирати банк для виплати зарплати

      "Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради законів, які спрямовані проти конкретних осіб чи конкретних банків", – зазначив прем'єр. 

      За словами прем'єра, раніше десятки банків були виведені з ринку через неплатоспроможність і мають заборгованість у понад 500 мільярдів гривень. Через суди ексвласники намагаються повернути собі власність, а такі дії можуть нашкодити економіці.

      До слова, 11 грудня Кабмін подав у парламент законопроєкт, який має врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволити повертати їх ексвласникам. Більше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": коротко про головне

      – 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      – Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

      – Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      – 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

      – Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Приватбанк Олексій Гончарук Банки Кабінет Міністрів України Законодавство Ігор Коломойський
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