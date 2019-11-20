Чи повернуть проспекту Григоренка ім’я Жукова: у Харкові проводять громадське обговорення

Харківська міськрада оголосила про громадське обговорення перейменування проспекту Григоренка в імені маршала Жукова. Місцева влада вирішила його провести після рішення Харківського окружного адміністративного суду, за яким перейменування визнали незаконним.

Обговорення проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня, повідомили на сайті Харківської міськради.

Читайте також: Проспекту Григоренка у Харкові таки повернуть ім’я Жукова

Охочі також можуть проголосувати за або проти перейменування.

Наразі свою думку висловили 102 людини. 85% з них – проти присвоєння проспекту імені Жукова.



На сайті Харківської міськради триває голосування / city.kharkov.ua

Про результати обговорення міськрада повідомить до кінця року.

Про суперечки щодо перейменування

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" у межах політики декомунізації. Відповідно до нього перейменували станцію метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменний проспект – на імені Петра Григоренка.

У травні 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова. За повернення колишньої назви виступав зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес. А також ветеранські організації міста. Їхнім аргументом було те, що брав участь у визволенні України від нацистів і неодноразово бував в Харкові.

У червні міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.

У вересні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов депутатів різних рівнів і скасував перейменування проспекту Григоренка на імені Жукова. Серед причин – не було проведене громадське обговорення запропонованого перейменування та порушена процедура.

Харківська міськрада подала апеляцію. На початку листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.

Хто такий маршал Жуков? Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу.



Під час Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом.



Однак його особистість – неоднозначна. На думку багатьох експертів, полководець не цінував життя своїх солдатів. Історики писали про нього: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".



Жуков також очолював військові навчання радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області ядерної зброї, які мали фатальні наслідки.



Генерал Жуков відомий своєю жорстокістю