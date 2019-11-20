Чи повернуть проспекту Григоренка ім’я Жукова: у Харкові проводять громадське обговорення
Харківська міськрада оголосила про громадське обговорення перейменування проспекту Григоренка в імені маршала Жукова. Місцева влада вирішила його провести після рішення Харківського окружного адміністративного суду, за яким перейменування визнали незаконним.
Обговорення проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня, повідомили на сайті Харківської міськради.
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Охочі також можуть проголосувати за або проти перейменування.
Наразі свою думку висловили 102 людини. 85% з них – проти присвоєння проспекту імені Жукова.
На сайті Харківської міськради триває голосування / city.kharkov.ua
Про результати обговорення міськрада повідомить до кінця року.
Про суперечки щодо перейменування
- У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" у межах політики декомунізації. Відповідно до нього перейменували станцію метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменний проспект – на імені Петра Григоренка.
- У травні 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова. За повернення колишньої назви виступав зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес. А також ветеранські організації міста. Їхнім аргументом було те, що брав участь у визволенні України від нацистів і неодноразово бував в Харкові.
- У червні міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.
- У вересні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов депутатів різних рівнів і скасував перейменування проспекту Григоренка на імені Жукова. Серед причин – не було проведене громадське обговорення запропонованого перейменування та порушена процедура.
- Харківська міськрада подала апеляцію. На початку листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
Хто такий маршал Жуков? Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу.
Під час Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом.
Однак його особистість – неоднозначна. На думку багатьох експертів, полководець не цінував життя своїх солдатів. Історики писали про нього: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".
Жуков також очолював військові навчання радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області ядерної зброї, які мали фатальні наслідки.
Генерал Жуков відомий своєю жорстокістю