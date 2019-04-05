Чи повинен кандидат у президенти добре володіти українською мовою

Кандидати у президенти України не повинні "добре" розмовляти українською мовою, адже це не передбачає законодавство. Водночас, він повинен володіти державною мовою.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко на брифінгу 5 квітня розповів, що такі правила прописані у законі України "Про вибори президента".

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Законом не передбачено, що кандидат "добре" володіє українською мовою. Конституція передбачає обов'язкове володіння українською мовою,

– пояснив Радченко.

Окрім того, законодавство не передбачає жодні іспити чи інші процедури для визначення того, чи володіє кандидат державною мовою "належним чином" або "добре".

Він додав, що кандидати для своєї реєстрації на виборах президента подавали документи державною українською мовою, і ЦВК приймала це до уваги.

Зауважимо, напередодні виник конфлікт через те, що лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський говорить російською мовою, і лише у рідкісних випадках переходить на українську. Проте, це у нього вдається не найкращим чином. Так, користувачі мережі навіть пропонували кандидатам на пост глави держави пройти іспит на знання української мови.

Згодом, російськомовного Зеленського гнівно розкритикувала екс-нардеп від ВО "Свобода" Ірини Фаріон у своїй традиційно емоційній манері. Політик після оприлюднення результатів першого туру виборів російською мовою подякував виборцям і своїй команді, що й обурило Фаріон. Вона заявила, що не розуміє слів Зеленського, що поки на Донбасі українські бійці захищають країну, він "ґвалтує мову на очах у всієї країни", і що його "за ґрати садити треба вже садити сьогодні, не допускаючи до другого туру!",

"Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі, а воно блює до мене мовою Путіна. І це катастрофа!", – сказала екс-нардеп.

Що думає Зеленський про мовний закон? Спікер штабу кандидата Дмитро Разумков зазначив, що взагалі питання мови, віри та території варто винести за дужки доти, доки не закінчиться війна. Якщо казати про мови в цілому, то позиція Зеленського дуже проста – єдина державна мова – українська і її треба популяризувати.



Щодо самого мовного законопроекту, який зараз розглядає Рада, у штабі Зеленського вважають, що "треба сісти і детально розібратися", а тоді вже визначатися з підтримкою або ні.

Що означає законопреокт про мову?Всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином України, вся політична еліта країни має вільно говорити українською мовою.



Українською будуть розмовляти у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування на транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів також використовуватимуть українську. На телебаченні, в інтернеті та друкованих ЗМІ



Йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. ЗМІ та сайти можуть видаватись кількома мовами. Але у першу чергу – державною мовою.