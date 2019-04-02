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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Чи повторить Порошенко "сміттєву блокаду Львова" заради перемоги у 2-ому турі виборів президента

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      Сміттєва блокада Львова
      Сміттєва блокада Львова / politeka.net

      За результатами голосування на чергових виборах Президента України у Львові впевнено лідирує Порошенко.

      Втім, чи насправді всі львів’яни щиро підтримують Гаранта і на що він ладний піти заради перемоги? Аби отримати відповідь на ці питання варто згадати найгострішу для Львова тему – сміття. Адже попереду другий тур та парламентська кампанія, тож у конфлікті Садовий-Порошенко варто чекати на загострення, в якому, в першу чергу, можуть в черговий раз постраждати містяни.

      Судячи з публікацій на цю тему та останніх заяв мера міста, Президент країни заради підтримки на виборах та посилення свого політичного впливу фактично влаштував техногенну катастрофу в одному із найбільших міст України.

      Аби зрозуміти весь цинізм ситуації варто згадати хронологію подій навколо "сміттєвої блокади Львова".

      Проблеми з вивезенням ТПВ з міста Львів розпочались у червні 2016 року після підпалу місцевого полігону невідомими та закриття сміттєзвалища.

      Намагання мерії міста використати альтернативні полігони зустріли опір з боку силових структур та органів державної влади.

      У лютому 2019 року міський голова Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати президент Петро Порошенко у 2016 році, саме під час "сміттєвої блокади" міста.

      Вже напередодні виборів Львівська ОДА спочатку заявила, що має намір розірвати діючий договір із міською владою про вивезення і утилізацію сміття зі Львова і передачу ЛМР повноваження з вивезення ТПВ з 1 квітня цього року замість 1 липня. Втім в останній момент це рішення було скасовано.

      Депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик назвав таку ініціативу облради про дострокове розірвання договору про вивезення ТПВ політичною грою.

      Проте, це далеко не єдиний прецедент, де діючий Президент заради перемоги задіяв всі важелі – від адмінресурсу до тиску. Качмарик у своїх висновках був правий – це політична гра, без правил.

      І аналоги штучної сміттєвої кризи Львова можна знайти у багатьох регіонах. Проте розвиток подій завжди відрізняється – залежно від того, наскільки їх очільники ладні поступитись своїм принципам та позиціям.

      Яскравий приклад – Дніпро. Ще не так давно це місто ризикувало повторити долю Львова

      А Філатов, так само як і мер Львова, був фігурантом кримінальних проваджень НАБУ.

      Проте Борис Філатов, на відміну від Садового, до діючої влади, судячи з усього, поставився з більшим розумінням, тож Порошенко не лише дозволив Філатову "розібратись" з питанням вивозу ТПВ з численними порушеннями, а і публічно його підтримав. Більше того, Гарант заявив, що вкрай потрібно підвищити відповідальність тих, хто зловживає тендерним законодавством.

      У відповідь Філатов кардинально змінив риторику і фактично почав агітувати за Порошенка на кожному кроці.

      Варто також зазначити, що всі кримінальні провадження щодо Філатова на початку цього року були закриті.

      Впродовж усієї каденції подібні сценарії розігруються командою БПП фактично на всій території України. Садовий, Філатов, Труханов, Кернес прикладів безліч. Та страждають у великих політичних іграх завжди пересічні громадяни. Тож на що очікувати наразі мешканцям Львову невідомо у 2 турі перегонів для провладного кандидата важливий кожен голос, значить боротьба за політичний вплив буде запеклою. Залишається лише сподіватись, що Львів витримає натиск адмінресурсу Порошенка та зможе самостійно подолати "сміттєву кризу", як це обіцяють представники Львівської міської ради.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Андрій Садовий Борис Філатов Сміттєва блокада Львова
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