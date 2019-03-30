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      Чи пов'язаний захід кораблів НАТО у Чорне море з виборами президента в Україні

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      Корабель НАТО у Чорному морі
      Корабель НАТО у Чорному морі / Фото з Twitter

      У Чорне море 28 березня увійшли два кораблі НАТО, які 1 квітня прибудуть до Одеського морського порту. Проте, захід суден був запланований давно і ніяк не пов'язаний з подіями в Україні, зокрема, з президентськими виборами, які відбудуться 31 березня.

      Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО, які увійшли у Чорне море, під час візиту в Україну проведуть спільні навчання з військовими ВМС. Капітани під час перебування в Одесі проведуть зустріч з військовими Збройних сил України та будуть працювати з моряками ВМС. У Росії вже встигли відреагували на таку подію – кораблі військово-морського флоту РФ розпочали стеження за групою з трьох фрегатів НАТО.

      Читайте також: Військові кораблі та навчання: НАТО нарощує сили у Чорному морі через агресію Росії

      Офіційний представник Північноатлантичного альянсу у коментарі УНН зауважив, що Друга постійна військово-морська група НАТО зараз проводить патрулювання в Чорному морі напередодні навчань "Морський щит 2019" (Sea Shield 2019). Ці маневри були заплановані давно.

      Це щорічні навчання, що проводяться Румунією. Ні патрулі, ні маневри не пов'язані з подіями в Україні. Три союзні країни межують з Чорним морем, і НАТО регулярно проводить навчання та операції на Чорному морі, щоб підтримувати надійний рівень стримування і готовності,
      – розповів представник Альянсу.

      Кораблі НАТО вперше перебуватимуть у Чорному морі під час проведення виборів Президента України та підбиття підсумків голосування. В акваторії перебуватиме майже повний ударний склад 2-ї Середземноморської групи фрегатів НАТО у складі чотирьох фрегатів і одного судна комплексного постачання.


      Бойовий корабель НАТО у Чорному морі

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море? Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угруповання кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

      Кораблі НАТО вже один раз заходили в порт Одеси. Вранці 25 лютого ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробув у місті три дні. Метою заходу корабля в Україну було зміцнення взаємодії с партнерами по НАТО та "проведення операції із забезпечення безпеки на морі і підвищення стабільності у цьому регіоні".


      Як проходитимуть президентські вибори-2019

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      Теги: Новини України Водний транспорт Новини політики НАТО Президентські вибори 2019 Новини Одеси
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