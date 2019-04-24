Чи позбавлять субсидій українців через "сумнівні" борги: рішення Уряду

Незаконні донарахування в платіжках українців не будуть враховувати під час перепризначення у травні субсидій на новий рік.

На урядовому сайті зазначено, що від українців приходять скарги про незаконні борги в платіжках. За їхніми словами, вони все сплачують вчасно, а тому для них ці суми є незрозумілими.

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Через це, за пропозицією Мінсоцполітики, Уряд прийняв рішення не враховувати ці "сумнівні" борги.

"У травні усі постачальники природного газу будуть зобов'язані надати у місцеві управління соцзахисту інформацію щодо наявності простроченої заборгованості без зазначення нарахувань за так звані коефіцієнти. На основі цієї інформації й будуть перепризначатися субсидії", – йдеться у повідомлені.

Сім'ї, які вчасно оплатили рахунок за газ, отримають право на готівкову субсидію. Українці, які матимуть борги, будуть переведені на безготівкову форму монетизації.

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.



Монетизація субсидій в Україні