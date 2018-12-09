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      Чи правда, що за відміни мораторію українську землю відразу розкуплять олігархи і депутати

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      Чи правда, що за відміни мораторію українську землю відразу розкуплять олігархи і депутати
      Чи правда, що за відміни мораторію українську землю відразу розкуплять олігархи і депутати / Фото з відкритих джерел

      Під парламент закликають прийти людей, у яких немає своєї землі, і вони повинні вимагати, щоб держава продовжувала забороняти продавати землю тим людям, у яких вона є. Справедливість по-українськи. Це можна назвати сезонним загостренням. Це можна назвати передвиборним сезоном.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансмова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      "Отже, під парламент повинні прийти бабусі і студенти з двома тезами, які повинні переконати депутатів і телеглядачів в тому, що мораторій необхідний не для того, щоб продовжували працювати корупційні схеми, а депутати могли відпочивати, а з метою захистити простого маленького українця", – нагадав Фурса.

      За його словами, один з міфів – це те, що мораторій необхідний, адже інакше з 1 січня запуститися "дикий ринок" землі і святу українську землю тут же розкуплять олігархи, депутати, китайці і рептилоїди. "І ніхто не думає, що якби це було так, то депутати б ніколи не продовжувати мораторій. Вони ж собі не вороги. Це не правда. Як це часто буває з тезами популістів, які заявляють, що популізм – це не спосіб досягнення влади, а служіння людям (що теж не правда). Так ось, мораторій діє до прийняття закону про оборот земель, навіть якби депутати не продовжили його, то він би залишався в силі, поки самі депутати не прийняли б закон", – додав експерт.

      Ті люди, які виводять бабусь на площу, брешуть. Здавалося б, навіщо брехати, якщо ви йдете за праве діло. Відповідь, як казав класик, додумайте самі. До речі, вони продовжують брехати, коли говорять, що і законопроекту ще немає. Ну логічно адже, всього 17 років пройшло, звідки ж йому взятися. Загалом, це знову не так. Тому що в парламенті зареєстровано як мінімум три таких. Просто "не на часі". Зрештою, 17 років чекали, нехай ще почекають,
      – розповів Фурса.

      Він наголосив, що продовження мораторію не впливає на запуск ринку землі, на дикий запуск. "Він лише дозволяє обгрунтувати свою бездіяльність. І ось тут вже легко повірити, чому його так люблять продовжувати українські депутати. Адже більше ніж бездіяльність українські депутати люблять корупційні схеми. А мораторій – це два в одному. Ідеальна композиція. До речі, не про всіх депутатів мова. У минулому році знайшлося 69 пристойних людей, які проголосували проти мораторію. Подивимося, скільки їх знайдеться зараз, перед виборами", – підкреслив експерт.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 8 грудня 2018

       

      Теги: Відеоблоги Ринок землі Гроші Законодавство Новини України
      Джерело: 24 канал
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