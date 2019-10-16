Чи пристосований Львів для людей із порушенням зору: інспекція міста

Світ відзначив День білої тростини – палиці, що допомагає незрячим самостійно пересуватися вулицями. До цього дня журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати центр Львова, аби перевірити, чи пристосоване місто для незрячих людей.

Журналіст сайту ZAXID.NET Володимир Пиріг – незрячий. Тому він влаштував особливу екскурсію містом і розказав, як ходити із білою тростиною. Упродовж моніторингу Львова на комфортність для незрячих його супроводжуватиме колега – журналіст Роман Миндюк.

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Для незрячих людей важливими є озвучені світлофори, тактильні плитка та смуги, обладнані підземні переходи. Ходити самотужки допомагає біла тростина.



Володимир Пиріг

Така палиця призначена для того, аби незрячі могли самостійно пересуватися заздалегідь вивченим маршрутом. Можна і по незнайомій території, але тут треба опиратися на незнайомих людей, бо треба часто питати про допомогу, або користуватися GPS-навігацією.

Хороша тростина, каже Володимир, коштує приблизно тисячу гривень. Її можна регулювати залежно від зросту та потреб незрячого.

Перешкоди в місті для незрячих людей

• Найбільша небезпека для незрячих – пішохідні переходи.

Володимир розповів, що під час орієнтування незряча людина мусить дуже вслухатися по сторонах, щоби чути машини, світлофори та знати, коли можна переходити дорогу.

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• Окрім того, не всі переходи обладнані світлофорами, а відтак – звуковим супроводом для незрячих. Тож у незнайомій місцевості можна потрапити й під колеса необачного водія.

• А тактильної плитки, каже Володимир, на вулицях міста не вистачає. А без неї важко пересуватися. А ще не вистачає тих, хто міг би навчити незрячих орієнтуванню з тростиною в руках.