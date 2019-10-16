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      Чи пристосований Львів для людей із порушенням зору: інспекція міста

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      Світ відзначив День білої тростини – палиці, що допомагає незрячим самостійно пересуватися вулицями. До цього дня журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати центр Львова, аби перевірити, чи пристосоване місто для незрячих людей.

      Журналіст сайту ZAXID.NET Володимир Пиріг – незрячий. Тому він влаштував особливу екскурсію містом і розказав, як ходити із білою тростиною. Упродовж моніторингу Львова на комфортність для незрячих його супроводжуватиме колега – журналіст Роман Миндюк.

      Цікаво! В додатку Google Maps з'явилися голосові інструкції для незрячих

      Для незрячих людей важливими є озвучені світлофори, тактильні плитка та смуги, обладнані підземні переходи. Ходити самотужки допомагає біла тростина.

      Володимир Пиріг
      Володимир Пиріг

      Така палиця призначена для того, аби незрячі могли самостійно пересуватися заздалегідь вивченим маршрутом. Можна і по незнайомій території, але тут треба опиратися на незнайомих людей, бо треба часто питати про допомогу, або користуватися GPS-навігацією.

      Хороша тростина, каже Володимир, коштує приблизно тисячу гривень. Її можна регулювати залежно від зросту та потреб незрячого.

      Перешкоди в місті для незрячих людей

      • Найбільша небезпека для незрячих – пішохідні переходи.

      Володимир розповів, що під час орієнтування незряча людина мусить дуже вслухатися по сторонах, щоби чути машини, світлофори та знати, коли можна переходити дорогу.

      Читайте також: У Черкасах є спеціальне таксі, яке допомагає людям з інвалідністю пересуватися містом

      • Окрім того, не всі переходи обладнані світлофорами, а відтак – звуковим супроводом для незрячих. Тож у незнайомій місцевості можна потрапити й під колеса необачного водія.

      • А тактильної плитки, каже Володимир, на вулицях міста не вистачає. А без неї важко пересуватися. А ще не вистачає тих, хто міг би навчити незрячих орієнтуванню з тростиною в руках.

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Новини Львова Журналісти Інклюзивність
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