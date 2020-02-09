Чи призиватимуть на службу в армію 18- та 19-річних: пояснення міністра оборони Загороднюка

Очільник міністерства оборони Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році юнаків віком 18 та 19 років призиватимуть в армію виключно на добровільній основі. Натомість з 20 років призов на строкову службу буде обов’язковим.

За словами Загороднюка, Міністерство оборони вже розіслало відповідні роз’яснення обласним державним адміністраціям. Незабаром їх мають опублікувати на офіційному сайті відомства. Крім того, Міноборони готує низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази, аби "унормувати це питання", передає пресслужба Міноборони.

До теми! Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який термін служби

Хочу ще раз наголосити, що цьогоріч з 20 років призов на строкову службу буде обов’язковим, а з 18- та 19-ти виключно за згодою призовників. Водночас військовослужбовці строкової служи не залучалися та не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил,

– заявив міністр оборони.

Він додав, що громадяни України вже з 18 років можуть підписати контракт на проходження військової служби.

Зауважимо, що сьогодні в Україні призовний вік для чоловіків становить 18 – 27 років. Зобов’язаними служити в армії є ті, кому виповнилося 20 – 27 років. Відповідний указ про призов на 2020 рік нещодавно підписав президент Володимир Зеленський.

Весняний призов почнеться 1 квітня та триватиме по 30 червня. Юнаки, які не мають вищої освіти будуть служити протягом 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра термін служби складе 12 місяців.

​Цікаво! Призов в Україні: Загороднюк виступає за скорочення терміну служби