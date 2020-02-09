00:49
9 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Чи призиватимуть на службу в армію 18- та 19-річних: пояснення міністра оборони Загороднюка

      131 Читать новость на русском
      Загороднюк: У 2020 році служитимуть в армії з 18 та 19 років лише добровольці / 24 канал

      Очільник міністерства оборони Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році юнаків віком 18 та 19 років призиватимуть в армію виключно на добровільній основі. Натомість з 20 років призов на строкову службу буде обов’язковим.

      За словами Загороднюка, Міністерство оборони вже розіслало відповідні роз’яснення обласним державним адміністраціям. Незабаром їх мають опублікувати на офіційному сайті відомства. Крім того, Міноборони готує низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази, аби "унормувати це питання", передає пресслужба Міноборони.

      До теми! Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який термін служби

      Хочу ще раз наголосити, що цьогоріч з 20 років призов на строкову службу буде обов’язковим, а з 18- та 19-ти виключно за згодою призовників. Водночас військовослужбовці строкової служи не залучалися та не залучатимуться до проведення операції Об’єднаних сил,
      – заявив міністр оборони.

      Він додав, що громадяни України вже з 18 років можуть підписати контракт на проходження військової служби.

      Зауважимо, що сьогодні в Україні призовний вік для чоловіків становить 18 – 27 років. Зобов’язаними служити в армії є ті, кому виповнилося 20 – 27 років. Відповідний указ про призов на 2020 рік нещодавно підписав президент Володимир Зеленський.

      Весняний призов почнеться 1 квітня та триватиме по 30 червня. Юнаки, які не мають вищої освіти будуть служити протягом 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра термін служби складе 12 місяців.

      Цікаво! Призов в Україні: Загороднюк виступає за скорочення терміну служби

      Військовий відкрив вогонь по людях біля ТРЦ у Таїланді: кількість жертв зросла – фото, відео
      8 лютого
      3661
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:00 Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко
      Сергій Лещенко 456
      8 лютого , 22:04 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      Михайло Года 2859
      8 лютого , 22:00 Не все втрачено
      Ярослава Гресь 360
      8 лютого , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 2693
      8 лютого , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 355
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук