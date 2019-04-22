Чи призведе президентство Зеленського до розподілу України: думка експерта

Експерти наголошують, що розподіл України навряд чи відбудеться за президентства Володимира Зеленського, проте він таки можливий, якщо в цьому буде зацікавлена Росія та інвестуватиме у це гроші.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Що українці мають знати про команду Зеленського: ексклюзивне пояснення Соні Кошкіної

За його словами, Зеленський зараз потрохи ставатиме Порошенком, бо посяде його місце. Проте він додав, що дуже добре те, що Зеленський не наголошував на розриві у рейтингах, особливо на Сході.

Є ризик того, що Зеленський замкнеться на своїх регіонах – Півдні і Сході. Тому розкол можливий за інвестицій у це. Зокрема, Росія буде готова інвестувати у розподіл, якщо побачить вигідні для себе моменти. На жаль, вони їх знаходять швидко,

– зазначив експерт.

Давидюк наголосив, що не думає, що Україну розділять. "Скажу так, Порошенко більше робив для цього розділення своїми "вірою, мовою та армією". А розмова про завтрашній день в Зеленського більше грає на об'єднання", – відповів він.

Політолог вважає, що тривалість терміну перебування Зеленського на посаді під питання, бо набравши 75% голосів, через рік шоумен може отримати рейтинг 8%.

В Порошенка було так само, але він більш плавно втрачав рейтинги, Зеленський може зробити це швидше. Зокрема, на це може повпливати призначення Зеленського та перші рішення. Він вже обіцяв виборцям зниження комунальних цін, але тепер заявив, що це не в його компетенції. Тому сьогодні похмілля не тільки в штабу Зеленського, а й у його виборців. Вони не розуміють цього, адже він робив образ людини-супермена,

– прокоментував Давидюк.

І додав, що за Зеленського люди голосували щиро, бо були об'єднані несправедливістю, бідністю та обманом.

Повне інтерв'ю з Миколою Давидюком: дивіться відео