Чи продовжить Зеленський співпрацю з МВФ: економіст назвав ризики

У разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Україна може отримати великі проблеми у стосунках з МВФ.

Падіння української економіки

Економіст Сергій Фурса в ефірі 24 каналу розповів, що для ринку найкращою новиною є те, що на виборах не пройшла Юлія Тимошенко, бо її боялися найбільше. Володимира Зеленського наразі не бояться. Однак після його перемоги на українців чекають складні економічні часи.

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"Якщо ми заберемо МВФ з нашої макроекономічної стабільності, нашого зростання економіки, яке триває вже три роки, то дуже швидко ми відчуємо тиск на національну валюту, а як результат – на всі інші чинники економіки. Ризик для економіки без МВФ дуже високий", – пояснив Фурса.

За останні п'ять років вести перемовини з МВФ – це було обов'язком президента. Голова держави, по-перше, підписав меморандум, а по-друге, програма МВФ не дуже подобалась українському парламенту і це президенту доводилось проштовхувати.

Скандал з "Приватбанком"

"Також ключовим моментом є вплив на судову систему, а ми знаємо, що у президента він є найбільший. І є ризик, який може проявитись у співпраці з МВФ, це ситуація навколо "Приватбанку", – розповів економічний оглядач.

Він пояснив, що виникають питання щодо Коломойського та сумнівається, що Зеленський самостійний і незалежний від олігарха.

Ми знаємо, що пан Коломойський висловив бажання визнати націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Однак націоналізація "Приватбанку" була критично важливою умовою у співпраці з МВФ,

– наголосив економіст.

Фурса сказав, що МВФ проштовхує цю націоналізацію, а також проштовхує компенсацію, яку держава має отримувати від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова за ті гроші, які українці внесли як платники податків до капіталу "Привабанку". А тому, якщо щось станеться у цьому напрямку, то це закриє можливість для нашої співпраці з МВФ на дуже довгий термін.

У чому суть "справи "Приватбанку"? 18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.



У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.



Спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними. Через це центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.

Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Фурсою про ризики в українській економіці: