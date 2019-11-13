12:42
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, 12 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Чи проголосує "Слуга народу" за впровадження ринку землі після наради із Зеленським

      411 Читать новость на русском
      "Слуга народу" проголосує за впровадження ринку землі
      "Слуга народу" проголосує за впровадження ринку землі / 24 канал

      Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання, щоб обговорити питання впровадження ринку землі, мовиться про законопроєкт №2178-10. На зібрання прийшов Володимир Зеленський.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що майже всі члени політичної сили підтримають відповідний законопроєкт, пише "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Коли проведуть референдум щодо продажу землі іноземцям: заява Кабміну

      Водночас "Тёмный Рыцарь" у телеграм-каналі написав, що "голосів для ринку землі немає", а у фракції "тихий бунт".

      ринок землі голосування слуга народу
      Допис у телеграм-каналі/ Скріншот

      Окрім того, представниця уряду Ірина Верещук також заявила, що "Слузі народу" не вистачить голосів, пише "РБК-Україна".

      Я утримаюсь від голосування. Ті колеги, які є моїми сусідами, не готові голосувати,
      ​– сказала Верещук.

      Давид Арахамія розповів, що Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10.

      Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норму про продаж землі іноземцям буде прибрано із законопроєкту,
      – наголосив Арахамія.

      Окрім того, Зеленський також показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі.

      Арахамія каже, що такий крок президент зробив для того, щоб заспокоїти парламентарів й особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проєкт закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього буде прибрано.

      Зауважимо, що сьогодні депутати мають голосувати за законопроєкт №2178-10. Напередодні Зеленський заявляв, що іноземці зможуть купувати українську землю лише після схвалення на референдумі.

      Зверніть увагу: Зведемо рахунки з маніяком Леніним, – депутати поскандалили в Раді через ринок землі

      Що передбачає законопроєкт №2178-10?

      У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. Наразі у ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      До речі: Гончарук висловився про ринок землі: Ми не можемо задовольнити усіх

      Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

      Що ще передбачає законопроєкт:

      • Скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.
      • Купувати такі землі можуть громадяни і юридичні особи України, територіальні громади, держава.
      • Права на покупку землі не матимуть фіз- і юрособи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.
      • Іноземці та особи без громадянства зможуть ставати власниками землі в порядку спадкування за законом, але зобов'язані зробити відчуження земель протягом року з дня набуття права власності.
      • До 1 січня 2024 року буде заборонено купувати землю юрособам, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства. Водночас ця норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад 3 роки.

      Дивіться відео, що думають про відкриття ринку землі українці:

       

      blog_ava
      В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
      сьогодні
      10842
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Володимир Зеленський Ринок землі Верховна Рада Референдум
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сьогодні , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 143
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 11:50 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 7896
      Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      сьогодні , 11:10 Треба закінчувати цей "совок", – Дубілет про те, як політики сміються над власниками паїв
      Дмитро Дубілет 1276
      Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      сьогодні , 10:40 Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента
      Ірина Кошанська 2188
      Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      сьогодні , 10:01 Скільки років треба працювати українцеві, щоб заробити статки 7 мільярдерів України
      Світлана Попова 1245
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук