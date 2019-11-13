Чи проголосує "Слуга народу" за впровадження ринку землі після наради із Зеленським

Фракція "Слуга народу" зібралася на засідання, щоб обговорити питання впровадження ринку землі, мовиться про законопроєкт №2178-10. На зібрання прийшов Володимир Зеленський.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що майже всі члени політичної сили підтримають відповідний законопроєкт, пише "Інтерфакс-Україна".

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Водночас "Тёмный Рыцарь" у телеграм-каналі написав, що "голосів для ринку землі немає", а у фракції "тихий бунт".



Допис у телеграм-каналі/ Скріншот

Окрім того, представниця уряду Ірина Верещук також заявила, що "Слузі народу" не вистачить голосів, пише "РБК-Україна".

Я утримаюсь від голосування. Ті колеги, які є моїми сусідами, не готові голосувати,

​– сказала Верещук.

Давид Арахамія розповів, що Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10.

Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норму про продаж землі іноземцям буде прибрано із законопроєкту,

– наголосив Арахамія.

Окрім того, Зеленський також показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі.

Арахамія каже, що такий крок президент зробив для того, щоб заспокоїти парламентарів й особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проєкт закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього буде прибрано.

Зауважимо, що сьогодні депутати мають голосувати за законопроєкт №2178-10. Напередодні Зеленський заявляв, що іноземці зможуть купувати українську землю лише після схвалення на референдумі.

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Що передбачає законопроєкт №2178-10?

У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. Наразі у ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

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Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

Що ще передбачає законопроєкт:

Скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

Купувати такі землі можуть громадяни і юридичні особи України, територіальні громади, держава.

Права на покупку землі не матимуть фіз- і юрособи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.

Іноземці та особи без громадянства зможуть ставати власниками землі в порядку спадкування за законом, але зобов'язані зробити відчуження земель протягом року з дня набуття права власності.

До 1 січня 2024 року буде заборонено купувати землю юрособам, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства. Водночас ця норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад 3 роки.

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