Чи пропускають водії пожежні автівки: обурливий результат черкаського експерименту

У Черкасах місцеві рятувальники перевірили водіїв на добросовісність. Вони їхали пожежною машиною з увімкненими проблисковими маячками. А все для того, щоб дізнатися чи пропустять кермувальники спецтехніку.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Так званий експеримент "Маячок" тривав годину. І приблизно половина водіїв таки не пустила пожежні автівки вперед. А деякі навіть не реагували на допоміжні сигнали. Через це їх зупиняли патрульні. Втім, водії запевняють: правила знають і намагаються їх дотримуватися.

"Притиснутись до узбіччя і пропустити транспортний засіб, який їде з проблисковими маячками", – розповів водій Олександр Тищенко.

Кожна хвилина на вагу життя. І коли пожежник вчасно прибуває і вчасно надає допомогу – пожежа набуває менших розмірів і рятуються людські життя,

– зазначив начальник міськрайонного відділу ДСНС Черкащини Андрій Хижняк.