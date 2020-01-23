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      Чи проведуть в Україні традиційний перепис населення

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      Невідомо, чи проведуть в Україні традиційний перепис населення / shutterstock.com

      Остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято. Міністр Кабміну Дмитро Дублет вважає, що проводити перепис населення не потрібно, бо це коштує "колосальних грошей".

      Дмитро Дубілет розповів під час брифінгу, що упродовж 1-2 років уряд приведе до ладу електронні реєстри, тож буде можливість щодня отримувати точні дані про населення.

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      Будь-яку іншу інформацію, якщо вона необхідна, потрібно отримувати не через перепис, а окремими дослідженнями, які обійдуться державі набагато дешевше,
      – додав політик.

      Напередодні уряд опублікував дані електронного перепису населення. Наразі в Україні проживають 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. 

      Всі результати електронного перепису населення – за посиланням.

      Для чого Україні перепис населення?Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але його перенесли. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

      Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства.

      Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики дослідження Дмитро Дубілет Гроші Соціологічне дослідження Статистика Кабінет Міністрів України
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