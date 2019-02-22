Чи реально знизити ціну на газ в Україні: чітка відповідь економіста

З наближення виборів кандидати в президенти обіцяють виборцям неймовірні речі. Найчастіше говорять про ціну на газ і те, наскільки знизять її, якщо переможуть. Експерт пояснив, чи реально це зробити в українських реаліях.

Економіст Сергій Фурса в ефірі 24 каналу пояснив, що ціну на газ знизити можна, однак, це вплине на інші важливі питання.

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"Як встановлюються ціни на газ для населення? Уряд змушує "Нафтогаз" продавати населенню газ за певною ціною. Тому його можна змусити знизити ціну", – заявив Фурса.

З одного боку у компанії не буде грошей для інвестицій, а з іншого – "Нафтогаз" нині найбільший платник податків у бюджет. Якщо ці гроші витягнути, то з'являються вже інші проблеми – як платити зарплати, пенсії й так далі,

– пояснив економіст.

Фурса навів приклад 2013 року, де ціни на газ в Україні були нижчі за ринкові та до чого це призвело.

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"У 2013 році в нас були тарифи нижчі за ринкові. По-перше, хтось заробляв на цій різниці мільярди доларів щороку. По-друге, за дешевий газ все ж таки хтось платив, а платили ми та брали в борг. Дефіцит бюджету – це скільки ми беремо в борг, а у 2013 році він складав 6% ВВП. Тобто ми брали в борг, перекривали низькі тарифи на газ, а потім "раптом" у нас виникли проблеми – гривня падає та високе боргове навантаження", – сказав економічний експерт.

Дивіться відеокоментар економіста Сергія Фурси про зниження цін на газ в Україні: