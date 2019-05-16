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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Чого чекати Раді після інавгурації Зеленського: політолог назвав ризики

      88 Читать новость на русском
      Чого чекати після інавгурації Зеленського?
      Чого чекати після інавгурації Зеленського? / Фото з відкритих джерел

      20 травня відбудеться інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. Чи є ймовірність, що після цього буде прийняте рішення про розпуск Верховної Ради – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу сказав, якщо буде прийняте рішення розпускати Верховну Раду, то це не станеться 21 травня.

      Читайте також: Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації

      "Це потребує певних консультацій, а тому процес може відбуватись протягом тижня. Одним з маркерів команди Зеленського, згідно з джерелами інформації, є подання про знаття генерального прокурора України Юрія Луценка. Якщо у Раді проголосують за це, то цілком вірогідно, що розпуску не буде. Якщо не проголосують, то ризики того, що ми підемо на дочасні парламентські вибори, зростають", – пояснив Саакян.

      За його словами, після оголошення дати інавгурації 20 травня парламент поставив Зеленського перед вибором – розпускати Раду чи ні.

      "В будь-якому випадку Зеленському прийдеться виправдовуватись перед власними виборцями. Якщо він розпустить парламент, то йому потрібно буде пояснити, що ж такого зробила ВР, що треба її розпускати? Якщо він не запустить механізм дочасних виборів, то він має пояснити власним виборцям, чому він маючи тиждень для того, аби розпустити Раду цього не робить", – сказав політолог.

      Фактично зараз Рада вийшла з гри, яку вів Зеленський та нав'язала йому свою,
      – наголосив експерт. 

      Що передбачає розпуск парламенту?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відповідно розпустити Верховну Раду можливо лише до 27 травня. 

       

       

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
      13438
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Інавгурація Зеленського Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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