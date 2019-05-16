Чого чекати Раді після інавгурації Зеленського: політолог назвав ризики

20 травня відбудеться інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. Чи є ймовірність, що після цього буде прийняте рішення про розпуск Верховної Ради – читайте у матеріалі 24 каналу.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу сказав, якщо буде прийняте рішення розпускати Верховну Раду, то це не станеться 21 травня.

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"Це потребує певних консультацій, а тому процес може відбуватись протягом тижня. Одним з маркерів команди Зеленського, згідно з джерелами інформації, є подання про знаття генерального прокурора України Юрія Луценка. Якщо у Раді проголосують за це, то цілком вірогідно, що розпуску не буде. Якщо не проголосують, то ризики того, що ми підемо на дочасні парламентські вибори, зростають", – пояснив Саакян.

За його словами, після оголошення дати інавгурації 20 травня парламент поставив Зеленського перед вибором – розпускати Раду чи ні.

"В будь-якому випадку Зеленському прийдеться виправдовуватись перед власними виборцями. Якщо він розпустить парламент, то йому потрібно буде пояснити, що ж такого зробила ВР, що треба її розпускати? Якщо він не запустить механізм дочасних виборів, то він має пояснити власним виборцям, чому він маючи тиждень для того, аби розпустити Раду цього не робить", – сказав політолог.

Фактично зараз Рада вийшла з гри, яку вів Зеленський та нав'язала йому свою,

– наголосив експерт.

Що передбачає розпуск парламенту?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відповідно розпустити Верховну Раду можливо лише до 27 травня.