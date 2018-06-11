Чи розвалить Трамп світову економіку: відповідь топ-фінансистів світу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зібрала в Берліні глав провідних економічних і фінансових організацій, щоб обговорити вплив дії США на стан справ у світі.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

На зустрічі були присутні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, глава Світової організації торгівлі Роберто Азеведо, генеральний секретар Організації економічного співробітництва і розвитку, а також представники Світового банку, Африканського банку розвитку і Міжнародної організації праці.

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У підсумку Меркель констатувала надійний стан світової економіки, який не може бути порушений "невірними діями".

Лагард додала, що над світовою економікою поки "як і раніше сяє сонце".

У спільній заяві учасники зустрічі підтвердили прихильність багатостороннього співробітництва та застерегли від тривалої ескалації обмежувальних заходів у торгівлі.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив відкликати свій підпис після саміту G7. Це стало першим подібним випадком в історії формату "великої сімки".