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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Чи розвалить Трамп світову економіку: відповідь топ-фінансистів світу

213 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / vox.com

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зібрала в Берліні глав провідних економічних і фінансових організацій, щоб обговорити вплив дії США на стан справ у світі.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

На зустрічі були присутні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, глава Світової організації торгівлі Роберто Азеведо, генеральний секретар Організації економічного співробітництва і розвитку, а також представники Світового банку, Африканського банку розвитку і Міжнародної організації праці.

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У підсумку Меркель констатувала надійний стан світової економіки, який не може бути порушений "невірними діями".

Лагард додала, що над світовою економікою поки "як і раніше сяє сонце".

У спільній заяві учасники зустрічі підтвердили прихильність багатостороннього співробітництва та застерегли від тривалої ескалації обмежувальних заходів у торгівлі.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив відкликати свій підпис після саміту G7. Це стало першим подібним випадком в історії формату "великої сімки".

Теги: Дональд Трамп Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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