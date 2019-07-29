Чи розвалиться Росія через протести у Москві та як на це реагувати Україні: думка політолога

У Москві через масові протести затримали понад 1300 протестантів. Експерти наголошують, що будь-які неприємності ворожої держави безумовно послаблюють її і підвищують наші шанси на перемогу, яка неодмінно буде.

Про це заявив політолог Михайло Бесараб у прямому ефірі 24 каналу.

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Чи повинна Україна реагувати на протести в Москві?

"Ми не повинні впадати в ілюзію того, що мітинги в Росії показують справжню налаштованість російських опозиціонерів. Адже дуже часто лунають думки про те, що вони є союзниками України, але це далеко не так", – відповів експерт.

До того ж, Бесараб запевнив, що не потрібно надавати громадянство всім російським опозиціонерам, які потрапили на територію України по тій причині, що вони критикували Кремль і просять притулку в нас.

Адже всі ми знаємо слова класика Винниченка про те, що "російська демократія закінчується там, де починається питання України". Тому те, що якась частина росіян вийшла на протести – це добре, бо це підважує силу авторитарного режиму Путіна і так ослаблює ворожу державу,

– сказав політолог.

Чи може Росія розвалитися через такі протести?

За словами Бесараба, попри те, що Росія провадить таку агресивну геополітику, вона консолідує ресурси для впровадження агресивної політики проти України та Заходу.



Розгін протесту у Москві 27 липня / Фото Getty Images

"Проте Росія зазначає серйозних втрат від санкцій, які потрібно продовжувати розширювати, аби кремлівський режим зазнавав ще більших незручностей. Але будь-які такі події, які відбуваються в Росії та ослаблюють її, безумовно, повинні вітатися з боку українських патріотів, оскільки це відволікає Кремль на внутрішні проблеми і розхитує основу кремлівського режиму", – заявив експерт.

Бесараб додав, що Путін і його соратники можуть жертвувати благополуччям населення заради видатків на збройні сили та впровадження гібридної війни.

Що відбувається в Москві? 27 липня росіяни вийшли на акцію протесту в Москві. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів. Опозиціонери стверджували, що зібрали потрібну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати, тобто 3% від загальної кількості жителів округу. Виборчком перевірив ці підписи, але відмовився реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Росіяни вийшли на масові протести, але поліція почала їх розганяти із застосуванням сили. Внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. Загалом російські силовики затримали 1127 протестувальників.