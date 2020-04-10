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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи скоротять зарплати вчителям та стипендії у період карантину: відповідь Зеленського

      -
      Зеленський про боротьбу з коронавірусом / Офіс Президента

      На період карантину в Україні зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність не скорочуватимуть.

      Про це заявив Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

      Важливо Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео

      Водночас він додав, що деякі видатки дійсно скоротять, але лише тимчасово і їх обов'язково повернуть після подолання коронавірусу. 

      Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність,
      – наголосив президент.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей, втім одужати вдалося 61 хворому.
      • В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
      • Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 хворі 379 людей.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Студенти Новини України Вчителі Володимир Зеленський Освіта Освіта в Україні Освіта Зарплата Офіс Президента
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