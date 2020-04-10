Чи скоротять зарплати вчителям та стипендії у період карантину: відповідь Зеленського
-
На період карантину в Україні зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність не скорочуватимуть.
Про це заявив Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
Важливо Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу: відео
Водночас він додав, що деякі видатки дійсно скоротять, але лише тимчасово і їх обов'язково повернуть після подолання коронавірусу.
Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність,
– наголосив президент.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей, втім одужати вдалося 61 хворому.
- В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
- Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 хворі 379 людей.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 13:19 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 1,6 мільйона людей: карта онлайн
сьогодні , 12:22 Комендантська година та посилення карантину: як реагують львів'яни – відео
сьогодні , 15:42 В Івано-Франківській області на коронавірус захворіли 36 медиків: що відомо
сьогодні , 12:23 Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол
Вибір редакції
-
В Івано-Франківську можуть закрити магазини на вихіднісьогодні , 12:22
-
У Тернополі не буде комендантської години на вихіднихсьогодні , 13:17
-
Україна відповіла на поширення коронавірусу рано і рішуче, – посол ЄСсьогодні , 12:58
-
Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифрисьогодні , 15:02
-
Нам буде дуже складно і з кредитами МВФ, і без: ексклюзивне інтерв'ю з Гетманцевимсьогодні , 13:01
-
Санкції ЄС проти Росії пов'язані з повною імплементацією Кремля мінських угод, – Маасікассьогодні , 13:14
Пропозиції партнерів
Коментарі