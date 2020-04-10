Чи скоротять зарплати вчителям та стипендії у період карантину: відповідь Зеленського

На період карантину в Україні зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність не скорочуватимуть.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

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Водночас він додав, що деякі видатки дійсно скоротять, але лише тимчасово і їх обов'язково повернуть після подолання коронавірусу.

Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам та видатки на наукову діяльність,

– наголосив президент.

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