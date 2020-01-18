Чи сортують сміття українці: неочікувані відповіді

Сортування сміття в Україні набуває все більшої потреби та популярності: нові сміттєсортувальні лінії в містах, пропаганда сортування в ЗМІ та в офісах великих компаній. Та чи сортують сміття пересічні українці – дивіться далі.

З 1 жовтня 2019 року в дію вступили нові державні будівельні норми щодо готелів. Сортування сміття в українських готелях стало обов'язковим, а сміттєпроводи тепер назавжди залишаться в минулому.

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В Харкові вже давно існує практика, коли тверді побутові відходи сортують і з них вилучають корисні з фінансової точки зору ресурси, як-от: макулатуру, скло і пластик.





Як правильно сортувати сміття / Інфографіка 24 каналу

А от в Чернівцях мешканці самоорганізувалися і почали сортувати сміття. Для цього спершу здобули перемогу в конкурсі громадських проєктів – і отримали підтримку місцевої влади. Тепер сміття миють, сортують – і здають на підприємство, яке ще й платить їм за правильно утилізовані відходи.

Крім того, за інформацією дослідження USA Today, Україна опинилася на дев'ятому місці серед виробників сміття у світі. З населенням в 44,8 мільйона громадян, українці виробляють 474,1 мільйона тонн сміття загалом і понад 10 тонн сміття на людину в рік.

Наразі в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. Шанс стати першим в країні є у міста Львів. Крім того, новий комплекс має постати в Києві. Планується, що він зможе переробляти до 700 тисяч тонн сміття на рік.

Ми вирішили запитати, чи сортують сміття самі українці, що спонукає їх це робити та що навпаки, заважає.

Відповіді українців дивіться у відео: