Чи співпрацюватиме "Самопоміч" зі "Слугою народу": відповідь Садового

Про списки партії "Самопоміч", співпрацю зі "Слугою народу", штурм Львівської міської ради та перші кроки Зеленського – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

Про співпрацю зі "Слугою народу"

– Спочатку я б хотів побачити, що це таке. Адже наразі є Разумков, а хто ще – я не знаю. Те, що вони сьогодні мають хороші шанси мати багато депутатів, це правда.

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– Те, що президент зацікавлений в тому, щоб парламент був робочим, теж правда. Те, що без "Самопомочі" їм буде складно, це однозначно. Адже ми маємо кадровий потенціал та досвід. Ми вистояли у досить непростий час.

Єдині кандидати по мажоритарних округах зі "Слугою народу" – це можливо. Але я б хотів, щоб все-таки здоровий глузд перемагав і люди домовлялися між собою, щоби в парламенті були кращі.

– Ця кампанія дуже коротка, люди будуть робити ставку на тих, кого вони знають. Бренди будуть мати значення, але думаю, що не критичне.

Про штурм Львівської міської ради

Нагадаємо, що 29 травня під Львівською міськрадою зібралися члени організацій "Розвиток громади", "Нацкорпус", "Сокіл" та спілки учасників АТО. Вимагали, щоб їх пустили до сесійної зали, аби поговорити із заступниками мера. З ними намагався говорити керівник адміністрації, втім, його кинули на землю. Після цього псевдоактивісти виламали двері Ратуші та увірвались у міську раду.

– Я вже звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівництва поліції Львівської області з вимогою покарати псевдоактивістів. Якщо не покарати тих людей, які вчиняють безчинство, то піде ланцюгова реакція. Ви ж розумієте, що ніхто з них не покараний, а такі речі вони роблять постійно. Складається враження, що вони мають прикриття від силовиків. В цивілізованій країні реакція була б моментальною.

– 24 травня, невідомі напали на заступника міського голови Геннадія Васьківа, але ніхто досі не затриманий. Вони далі публічно погрожують, сьогодні вламались в Ратушу, нападали на людей, кидали їх на землю, але ніхто їх не рухає.

Як мешканці міста мають почувати себе у безпеці? Якщо в нас взагалі поліція перестала працювати у Львівській області, то тоді міністр має приймати відповідальне рішення.

– Міська рада Львова готова до сценарію 2014 року, коли була "ніч гніву". Тоді міська рада самостійно зайнялась питанням безпеки. Ми два тижні патрулювали місто, і рівень злочинності кардинально впав.

Про списки "Самопомочі"

– Вода смачна тоді, коли вона є протічна. В списку буде 30% осіб, які вже мають досвід парламентської роботи. Кожен з них багато вже зробив для розвитку парламентаризму в нашій країні.

Ми не міняємо назву, не робимо ретуш. Які є, такі є. Ми дивимось людям прямо в очі. До 70% – це будуть нові обличчя для Верховної Ради. Проте ці люди відомі у своїх містах та професійних середовищах.

– Це той принцип, який ми почали впроваджувати ще у 2014 році. Коли ми в парламент запрошували зовсім нових людей, лідерів середовищ. І вони себе гідно показали, адже в нас була основа – наші цінності.

Про об'єднання "Самопомочі" з іншими політсилами

– Об'єднуватися з іншими політичними силами у глобальному масштабі вже немає часу. Проте з Вакарчуком та Гриценком було би корисно погодити кандидатів на округи.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

– Саакашвілі ж буде корисним для української політики своїм досвідом та визнаннями. Подивіться на Грузію – якою вона була до нього та якою стала після. Він приїхав працювати в Україну, а його просто використали й нахабно викинули. Це було негідно для посади та статусу президента, – наголосив він.

– Мені приємно, що Зеленський повернув йому громадянство. Він достатньо швидко відреагував. Я оптиміст. Думаю, що Саакашвілі багато корисного зробить. Враховуючи наші хороші відносини, думаю, що ми й разом чимало спільно зробимо. Я вітав його з приїздом, будемо сьогодні зустрічатися. Ми максимально відкриті для співпраці. Це я хочу обговорити з ним.

Про перші кроки Зеленського

– Те, що він сьогодні приїхав в Червоноград, де загинули двоє гірників, – це правильно. Те, що він поїхав на Схід, на передову – це правильно. Тобто це ті кроки, які треба було робити. І я їх підтримую.

– Були певні переживання, коли з'явилася ідея референдуму. Але всі відразу відійшли назад, що "ні-ні-ні, референдум не планується". І мене цікавлять кадри.

Що президент має підписати три тисячі кадрових указів. Хто будуть головами обласних адміністрацій. Кого номінують на посади міністрів. Це важливо, тому що від цього ми краще зрозуміємо, яка політика буде проваджена.

– Те, що призначили Данилюка на РНБО – я вважаю, що він має потенціал. Він, до речі, і добрий фінансист. І він в міжнародному плані має прекрасні контакти. Як аналітик він зможе цій структурі дати нове життя. Стосовно інших осіб, які призначені, я, чесно кажучи, не маю з ними знайомства попереднього. Тому будемо бачити їх в роботі. Але в більшості – це люди кмітливі.

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