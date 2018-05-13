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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи сподобалась вам переможна пісня Нетти Барзілай на Євробаченні 2018?

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Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай
Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай / Getty images

Фінал Євробачення 2018 відбувся 12 травня у португальському Лісабоні. За перемогу в конкурсі змагались 26 країн-учасниць. Перемогу виборола конкурсантка з Ізраїлю Нетта Барзілай, яка вразила дивовижним співом та яскравим виступом.

Після оголошення результатів голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Загалом конкурсантка отримала 529 балів. На міжнародному конкурсі співачка з нетиповою зовнішністю та співом виконала запальну пісню "Toy". Яскравий виступ та оригінальна манера виконання стали ключем до перемоги Нетти Барзілай.

Читайте також: Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай: біографія співачки, яка підкорила всю Європу

Чи сподобалась вам переможна пісня "Toy" у виконанні Нетти Барзілай?

 

 

 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2018 Євробачення Нетта Барзілай Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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