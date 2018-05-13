Чи сподобалась вам переможна пісня Нетти Барзілай на Євробаченні 2018?

Фінал Євробачення 2018 відбувся 12 травня у португальському Лісабоні. За перемогу в конкурсі змагались 26 країн-учасниць. Перемогу виборола конкурсантка з Ізраїлю Нетта Барзілай, яка вразила дивовижним співом та яскравим виступом.

Після оголошення результатів голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Загалом конкурсантка отримала 529 балів. На міжнародному конкурсі співачка з нетиповою зовнішністю та співом виконала запальну пісню "Toy". Яскравий виступ та оригінальна манера виконання стали ключем до перемоги Нетти Барзілай.

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