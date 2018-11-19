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      Чи спрацюють екологічні гасла на виборах: думка експертів

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      Партії намагаються спекулювати на екологічних гаслах
      Партії намагаються спекулювати на екологічних гаслах / Фото з відкритих джерел

      Політики і партії можуть грати екологічними гаслами на майбутніх виборах. В Україні екопроблем достатньо. І певні спроби вже відбулися в Кривому Розі і Маріуполі. Однак, вважають фахівці, такі спроби навряд чи спрацюють.

      Спроби "промацати ґрунт" екологічної теми на виборах можна було спостерігати на нещодавні акціях протесту в Кривому Розі і Маріуполі. Зокрема, в Маріуполі пройшла акція "Ми хочемо дихати", на яку зібралося кілька тисяч містян.

      Читайте також: Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують

      На думку глави Комітету виборців України Олексія Кошеля, українські зелені пасивні. А в світі зараз підтримують радикальні дії зелених. Вони стали активною силою, яка прикриває незаконні будівництва, зупиняє підприємства-забруднювачі, відстоює екологічні проекти.

      Уряди низки держав ухвалюють рішення про заборону пластикових пакетів. Навіть в Україні окремі міськради приймають такі рішення. Хоча вони не реальні до виконання. Швидше, рекомендація. Але це показує, що потреба в таких діях є. Втім, ніхто не вимагає від парламенту виконувати ті чи інші екологічні обіцянки,
      – говорить Кошель.

      Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зауважує: одного разу – на парламентських виборах 1998 року екологічна ідея спрацювала. Партія зелених отримала чималу підтримку – 8%. Але потім з’ясувалося, що за ними стоять ті ж олігархи і нафтові барони, які наносять шкоду екології. В Україні так і не утворилася екологічна партія. Але, на його переконання, на парламентських виборах 2019 року екологічні ідеї не матимуть особливого ефекту.

      Екологічні обіцянки на виборах-2019 навряд чи спрацюють. Бо є багато інших актуальних проблем. Треба починати роботу з міста і району. І робити це треба було ще в 2014 році. Особливо в тих регіонах, де є серйозні екологічні проблеми. Спочатку пройти місцеві вибори, створити мережу. Але в Україні "в довгу" мало хто працює,
      – підкреслив Олександр Леонов.

      Нагадаємо, в жовтні 2019 року в Україні відбудуться вибори Верховної Ради України.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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