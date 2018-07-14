Чи справді часник корисний для чоловіків

У народній медицині існує думка, що часник підвищує рівень чоловічого статевого гормону тестостерону і відповідно – потенцію і сексуальне бажання. Але чи дійсно часник корисний для чоловіків?

Японські вчені на початку 2000-х років вивчали вплив вживання часнику на рівень тестостерону у щурів, передає Мenslife.

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З'ясувалось, що сушений часник підвищував рівень тестостерону як у самців, так і у самок. Та якщо для чоловіків це добра новина, для жінок – навпаки.

Це призводить до безпліддя, порушення менструального циклу, росту волосся "за чоловічим типом" та іншого.

У 2003-2011 роках вчені проведи ще одне дослідження – вплив від споживання свіжого часнику на чоловічий організм.

Тут науковці виявили чимало негативу, споживання свіжого часнику знижує рівень тестостерону в тканинах яєчок і плазмі крові, збільшує кількість порожніх насіннєвих канальців та знижує масу передміхурової залози.

Виявилось, що подрібнений свіжий часник і сухий часниковий порошок містять різні біологічно активні речовини.

У сирому часнику є алліїн та фермент алліназа. Під час споживання при їхній взаємодії утворюється речовина алліцин, яка вбиває не лише бактерії, але і клітини тестикул, знижуючи рівень тестостерону.

А у складі сухого часнику входить діаллілдісульфід, який гальмує окисне пошкодження тканин передміхурової залози і тим сприяє підвищенню рівня тестостерону у самців.

Тож, зі слів фахівців, якщо збільшувати рівень тестостерону цим продуктом – краще вживати сухий часник. Але не забувайте за запах, який може зіпсувати вам секс.

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