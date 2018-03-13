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Чи справді Камерон Діаз йде з кіно: з’явилися нові деталі

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Камерон Діаз не йде з кіно
Камерон Діаз не йде з кіно / Huffington Post

12 березня ЗМІ облетіло повідомлення про те, що актриса Камерон Діаз йде з кіно. Про це заявила її близька подруга Сельма Блер, з якою вони разом знімалися у фільмі "Кралечка".

Сельма сказала, що Камерон не збирається більше зніматися у кіно, оскільки хоче присвятити себе сім’ї. Як відомо, Камерон одружена з Бенджі Медденом, гітаристом і бек-вокалістом групи Good Charlotte. Також у ЗМІ з'явилися чутки про вагітність актриси.

Однак наступного дня, 13 березня, Блер спростувала свої слова.

"Останні новини. Народ, я просто пожартувала під час інтерв'ю. Камерон Діаз нізвідки не йде. І ще новини: я йду з посади прес-секретаря Камерон", – написала Сельма у Twitter.

Варто додати, що Камерон Діаз справді довго не знімалася у кіно. Останнім фільмом за її участі стала музична комедія "Енні" 2014 року.

Дивіться трейлер фільму "Енні":

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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