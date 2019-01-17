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      Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених

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      Смартфони не впливають на здоров'я людини
      Смартфони не впливають на здоров'я людини / pixabay.com

      Американські вчені запевняють, що навіть самим балакучим користувачам смартфонів турбуватися нема про що: радіочастотні сигнали, які використовуються в стільниковому зв'язку, не настільки потужні, щоб нашкодити людині.

      Результати дослідження опублікували в журналі the verge.

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      Експерименти на щурах показали, що лише сильні радіочастотні сигнали (понад дев'ять годин на день протягом двох років) провокують ріст пухлин. Причому діє це тільки на самців.

      Що стосується людей, жодне дослідження не встановило зв'язку між використанням смартфонів і серйозними наслідками для здоров'я.

      "Навіть щоденні розмови по телефону не призводять до розвитку пухлин мозку", – зазначили в Американському управління з санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів.

      Вплив смартфонів
      Лише сильні радіочастотні сигнали провокують ріст пухлин

      Отіс Броулі з Американського товариства боротьби з раком згоден з результатами дослідження: зв'язок між використанням гаджетів і онкологічними захворюваннями не доведений науково.

      Вплив смартфонів на психіку турбує фахівців набагато більше: психологи помітили, що підлітки, які цілими днями користуються смартфоном і сидять у соцмережах, схильні до депресії більше, ніж їх ровесники з різнобічними захопленнями.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Техно Здоров'я Здорове життя дослідження Лікування Онкозахворювання Смартфони
      Джерело: 24 Канал
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