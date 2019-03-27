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      Чи стала смертельна ДТП з мажорами в Одесі результатом вуличних перегонів: коментар свідка

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      Смертельна ДТП з мажорами в Одесі: чи були перегони (ілюстративне фото)
      Смертельна ДТП з мажорами в Одесі: чи були перегони (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Голова ради директорів будівельної компанії ЗАРС Георгій Бочорішвілі підтвердив свою дотичність до смертельної ДТП в Одесі, внаслідок якої загинули діти відомих одеських бізнесменів – 22-річний Шаміль Гаджиєв і 33-річна Вікторія Кравченко. Водночас бізнесмен переконує, що участі у перегонах з ними він не брав.

      Уночі проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій автомобіля BMW втратив керування та врізався у припаркований Hyundai Sonata, а потім ще й в опору лінії електропередач. У результаті загинули двоє людей, а сама машина зайнялася.

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      Згодом стало відомим, що керував машиною 22-річний Шаміль Гаджиєв, а 33-річна Вікторія Кравченко була його пасажиркою. Крім того, з кадрів, які оприлюднили у мережі, можна зробити висновок, що BMW Гаджиєва могла брати участь у перегонах з іншою машиною. За кермом Porsche, що їхав поруч, за неофіційною інформацією, міг бути 26-річний екс-депутат Одеської міської ради та голова ради директорів будівельної компанії ЗАРС Георгій Бочоришвілі.

      Сам підприємець у коментарі одеському виданню "Думская" підтвердив, що це саме його Porsche можна побачити на відео. Щоправда, він позиціонує себе не як учасник, а як свідок трагедії.

      "BMW пройшов настільки близько, що дивом не зачепив мій автомобіль. Далі все сталося на моїх очах, ми відразу зупинилися, викликали "швидку" і дочекалися поліцію, рятувальників і медиків", – зазначив він. 

      Як запевняє бізнесмен, з загиблими він знайомим не був, і у жодних перегонах участі не брав.

      "У салоні зі мною була моя дружина, їхали додому. Висловлюю рідним і близьким свої співчуття", – додав Бочоришвілі.

      що ще відомо про смертельну ДТП з мажорами в Одесі:
      blog_ava
      Яка річ в домі містить у п’ять разів більше бактерій, ніж туалет
      26 березня
      4448
      Теги: Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини України Новини Одеси
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