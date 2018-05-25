Чи стало краще жити за президентства Порошенка, – економічний експерт

За роки президентства Петра Порошенка відбулось економічне зростання, проте якість життя українців продовжує залишатись на дуже низькому рівні.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів економічний експерт, координатор платформи "Нова країна" Тарас Козак.

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"Чи стало жити краще всім – точно ні. Багатьом стало жити, мабуть, складніше. Але, що стосується економічного зростання, так, воно відбулося. І в 2016 році – приблизно 2,5 %, і в 2017 році – приблизно 3 %, можливо, трішечки. більше. І в 2018 році теж – 3,1 % зростання у першому кварталі. Це про що свідчить?", – зазначив Козак.

За його словами, це свідчить про те, що українська економіка виробляє більше товарів, послуг, тобто більше створює доданої вартості.

"Це мається на увазі не в доларах, чи в гривнях, це в одиницях. Наприклад, більше вироблено зерна, більше вироблено картоплі, чи більше надано послуг для наших громадян, чи на експорт і так далі. Тобто, ми створили чогось більше. Але чи це відображається на житті певного громадянина, складно сказати про кожного", – додав експерт.

Також Козак запевнив, що і справді якість життя в українців дуже низька. Він підкреслив, що такий показник як ВВП на душу населення, хоч і "грубо", але пояснює багато речей.

Якщо поділити все-все ВВП на кількість населення, то в Україні виходить приблизно 2200 – 2500 доларів за весь рік виробляє один українець. Створює стільки доданої вартості. На все про все. Це якщо рахувати і маленьких, і стареньких, і працівників, і непрацюючих,

– розповів експерт.

Він ствердив, що в Європі чи США такий показник в десятки разів вищий: 40 чи 50 тисяч євро створює один середній європеєць (теж, чи немовля це, чи пенсіонер)

"У нас багато товарів, наприклад, картопля у нас в рази дешевше, ніж в США чи Франції. Автівки. Автівки в нас тільки дорожчі, ніж у Європі. Якщо стосується споживчих товарів, то в нас вони можуть бути дешевше, а що стосується таких речей, як холодильник, чи авто – то ні. На свою зарплатню ми не можемо купити їх багато", – сказав Тарас Козак.

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Також експерт додав, що в українців був такий підхід традиційний у 90-і роки: "Якщо ми тут своє будемо захищати, а чуже будемо зупиняти, то нам буде краще жити". А це, на думку Козака, є неправильним.