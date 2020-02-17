Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?

Уявіть, що коронавірус добереться до нас, до Африки або Індії. Чи зможуть країни, що розвиваються, діяти жорстко, як китайці?

Китай ввел уголовную ответственность, вплоть до смертной казни за сокрытие симптомов коронавируса. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране уже зафиксированы 70 548 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 71 327 человек. Сводки меняются, поступают как с поля боя.

Интересно: Коронавирус VS туберкулез

По информации наших партнеров из Китая, на карантине находится около 100 млн человек. В некоторых провинциях запрещают покидать жилье и пользоваться авто. Но это еще не весь масштаб карантинных ограничений. Запрещают переезжать, ограничивают переезды. Из других городов и деревень нельзя доехать на работу. Такие ограничения затрагивают около 1 млрд чел.

Один наш партнер в Гуанчжоу говорит, что на завод после праздников вернулось 20% рабочих. Закрыты школы. Производство пива у одного из наших покупателей упало в 5 раз, на 80%. Пропорционально отрасль сократила свои закупки. Такая же ситуация в индустрии вообще. Все слышали об остановке Tesla и автоиндустрии Китая, производства айфонов, закрытии офисов транснациональных компаний, ресторанных сетей.

Наш холдинг импортирует много компонентов из Китая. Мы сотрудничаем с многими производителями, из разных провинций. Мы покупаем в Китае: ткани, краски, полуфабрикаты из искусственных материалов, дерева, метала, сам металл, электротехнические изделия, метизы, провода, трубы, у нас ярко выраженный сезонный бизнес и мы всегда закупаем комплектующие, с осени, на сезон и причем стараемся всегда завезти до Китайского Нового года. Все, что нам нужно, было произведено до Нового года. И уже только отгружается.

Нам повезло, что эпидемия началась в январе. Мы обеспечены сырьем на этот сезон. Но производство и открытие новых заказов китайцы переносят уже на время после 1 марта, пока. И это, я думаю, не факт. Ориентироваться нужно уже на апрель.

Самое плохое, что наши поставщики не понимают, как и по какой цене они будут покупать свои компоненты. Так как разорвались цепочки поставок внутри Китая. В моей индустрии заменить Китай можно, но себестоимость вырастет на 20−30%.

Но есть индустрии, где переключиться с Китая не на кого. Переключение может занять от 6 месяцев до года-двух. Я не сомневаюсь, что правительство Китая справится с вирусом. Морги работают круглосуточно. Я не знаю только, как это повлияет на мировую экономику. Будет кризис? Или пронесет?

А представьте, что коронавирус доберется до нас, до Африки или Индии. Смогут ли развивающиеся страны действовать жестко, как китайцы? По оценкам некоторых экспертов, если не изобретем вакцину, заболеет 2/3 населения земли.

Рекомендуем ознакомится: Инфодемия коронавируса: кто и почему врет о китайском штамме