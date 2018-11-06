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      Чи створить Росія військові бази на території Білорусі: Лукашенко зробив заяву

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      Лукашенко не хоче розміщення російських баз у Білорусі
      Лукашенко не хоче розміщення російських баз у Білорусі / Фото з відкритих джерел

      Білорусь перебуває у військовому союзі з Росією. Однак на території країни не можуть бути присутніми військові бази інших держав.

      Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

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      Білоруський лідер наголошує, що російська база країні "не є потрібною".

      Ми цю базу не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо вам або комусь показати, що ми суверенні та незалежні. Ми її не розміщуємо, тому що вона тут не потрібна. Ми самі забезпечимо ті функції, які на нас покладені,
      – сказав він.

      24 канал писав, що раніше білоруський лідер заявляв про протидію з боку Росії і Білорусі розміщенню американської військової бази у Польщі. Тоді політик наголосив, що Білорусь із Росією "будуть розміщувати щось" у відповідь

      Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості. Перед Білоруссю про "посилення напруженості" заговорили у Росії. Там стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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