Чи тиснув особистий адвокат Трампа на Україну: нові факти зі слухань у Конгресі США

Ветерану Іракської війни тричі пропонували стати Міністром оборони України. А головну відповідальність за кампанію тиску на українську владу виявляється несе особистий адвокат Трампа – Руді Джуліані. Новий тиждень публічних слухань у Конгресі у так званій справі "Українагейт" приніс неочікувані подробиці.

Quid pro quo дослівно означає "це за те" або простіше "послуга за послугу". Цей латинський вислів зараз у топі найцитованіших фраз у США. Бо саме в просуванні політики щодо України у форматі "послуга за послугу" обвинувачують Дональда Трампа. А той все більше наполягає: на українського президента не тиснув і нічого від нього не вимагав.

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Чергова серія слухань у Конгресі щодо процедури імпічменту Трампа не могла минутися без цього латинського вислову. "Запити пана Джуліані щодо організації візиту президента Зеленського до Білого Дому були у стилі "quid pro quo". Пан Джуліані вимагав, аби в Україні публічно заявили про початок розслідування втручання у вибори 2016-року в США, зламу серверів Демократичної партії та справи Burisma", – розповів посол США в ЄС Гордон Сондленд.



Гордон Сондленд

Колишній бізнес-партнер Трампа – чинний посол США в ЄС Ґордон Сондленд на слуханнях підтвердив, що тиск на Україну був. Але чинив його не американський президент, а його особистий адвокат Руді Джуліані. За виконання його вимог українцям обіцяли проведення особистих переговорів Зеленського з Трампом та відновлення надання військової допомоги.



Руді Джуліані

"Ми не хотіли працювати з паном Джуліані. Ми працювали з ним, бо так наказав нам президент Трамп. Ми не бажали висувати якихось вимог до українців", – заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд.

За словами Гордона Сондленда, про вимоги Руді Джуліані до українців добре знали всі у Білому Домі. Втім один американський дипломат, який займався питаннями врегулювання конфлікту на Донбасі, був не в курсі. Як розповів на слуханнях у Конгресі Курт Волкер, спочатку він взагалі не пов'язував розслідування у справі Burisma та затримку військової допомоги Україні.

Я не знав, що президент Трамп чи інші говорили про віцепрезидента Байдена з українцями або пов'язували розслідування можливої корупції в Україні з розслідуванням щодо колишнього віцепрезидента,

– повідомив дипломат США Курт Волкер.

Але версію Курта Волкера заперечував колишній житель Києва – Александр Віндман. Його родина виїхала з України до США сорок років тому. Він пройшов війну в Іраку. Під час спецоперації там отримав поранення і був нагороджений медаллю "Пурпурове серце".



Курт Волкер

Після повернення з Іраку пішов на дипломатичну службу. І у липні цього року брав участь у зустрічі Джона Болтона та Олександра Данилюка, де був і Курт Волкер. А мова йшла якраз про формулу "quid pro quo".

10 липня 2019 року Олександр Данилюк, який тоді був секретарем РНБО, приїхав до Вашингтона на зустріч з радником з нацбезпеки Болтоном. Посол Волкер та Сондленд і секретар Рік Перрі теж були на переговорах. Ми добре розуміли, що українці питатимуть про зустріч президентів. Посол Болтон завчасно припинив переговори, коли посол Сондленд почав говорити про вимогу, щоби Україна почала розслідування, аби гарантувати зустріч з президентом Трампом", – повідомив радник Трампа з нацбезпеки Александр Віндман.



Александр Віндман

Формулу "quid pro quo" не всі підтримували у Білому Домі. Тож Трамп довго не міг визначити, кого ж направити до Києва на інаугурацію українського президента продовжити тиск. Зрештою поїхали Гордон Сондленд, Рік Перрі, Курт Волкер, а ще Александр Віндман.

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Останньому під час жартівливої розмови у Києві Олександр Данилюк кілька разів пропонував очолити Міноборони України. Той звісно ж відмовився. А тиск Вашингтона на Київ не припинився. І це довела телефонна розмова Трампа і Зеленського 26 липня.

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко