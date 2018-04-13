Чи торкнеться загострення в Сирії ситуацію на Донбасі: пояснення експертів

Ситуація в Сирії може породити нове загострення на Донбасі, така думка з'являлася не один раз протягом кількох років. Цей тиждень не став виключенням, і в Європарламенті, і в НАТО, і в кабінетах українських чиновників заговорили про можливу ескалацію на Сході.

Захід погоджу оскільки Росія безпосередній учасник війни в Сирії, і на Донбасі, то події у Думі можуть відгукнутися із в Донецьку.



"Це може призвести до подальшої конфронтації, і не лише для Росії, Сирії та України, для усього світу. Війна зачепить Східну Європу, навіть Китай", – переконаний депутат Європарламенту з Німеччини Йоахім Шустер.

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Путін марить ідеєю знову поділити світ на зони впливу. А Донбас та війну в Сирії аби посилити свій вплив на міжнародній арені. Україну Росія вважає своєю територією, яку нібито намагається забрати ворог номер 1 ще з радянських часів – Америка. Сирія – теж символ проти США.



Проте, чекати загострення в Україні, через конфлікт у Сирії не варто, вважає президент Європейського Центру інформполітики та безпеки, оскільки Путін зацікавлений повернути Київ під свій контроль.



А в інформаційній війні, на думку британського політолога Тараса Кузьо, Україна з 2014 року, хоч вимушено, але зміцнішала.

Уже немає російських фільмів, немає російського телебачення, немає російської social media. Тобто, немає можливостей щоб вони могли цим скористатися,

– переконаний експерт з російсько-українських відносин Тарас Кузьо.

Але якщо навіть повномасштабне вторгнення і буде, сьогодні Україна до нього готова, запевнив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.