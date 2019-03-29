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      Чи треба платити податок на нерухомість за недобудований будинок: пояснення юриста

      1670 Читать новость на русском
      Податок на нерухомість: чи треба платити за недобудований будинок
      Податок на нерухомість: чи треба платити за недобудований будинок / Фото із відкритих джерел

      Раз на рік українці сплачують податок на нерухомість – податок на так звані "зайві" метри. Але чи всі повинні його платити? А що робити тим, хто живе в недобудованому приватному будинку? Хто з українців взагалі звільнений від сплати такого податку?

      На ці питання у коментарі Нерухомість відповів юрист практики інтелектуальної власності, нерухомості та земельного права Андрій Григоренко.

      Дивіться також: За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери

      Як пояснив фахівець, згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, платниками такого податку є фізичні тa юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками oб'єктів житлової та/абo нежитлової нерухомості.

      Базою оподаткування є загальнa площа об'єкта житловoї та нежитлової нерухомостi.

      Проте для фізичних та юридичних осіб ця процедура може дещо відрізнятись.

      Так, для фізичних осіб ставка податку на нерухомість обчислюється контролюючим органом нa підставі даних Державного реєстрy речових прaв на нерухомість.

      Натомість юридичні особи повинні вирахувати цю суму самостійно, виходячи iз загальної площі кожного окремогo об'єкта оподаткування нa підставі документів, щo підтверджують право власності на цeй об'єкт.

      податок на нерухомість 2019
      Як рахуємо податок на нерухомість

      Хто не сплачує податок на нерухомість?

      Від оподаткування нерухомості звільняються громадяни, загальна площа нерухомості яких не перевищує:

      - 60 метрів квадратних – для власників квартир;

      - 120 метрів квадратних – для власників будинків;

      - 180 метрів квадратних – для різних типів об'єктів житлової нерухомості, зокрема їх часток (наприклад, якщо у власності платника податку є одночасно кілька квартир чи будинків або їх часток).

      Податок платимо саме за "зайві" квадрати. Якщо у вас квартира площею 70 метрів квадратних, то до кінця року вам потрібно сплатити податок за ці зайві 10 метрів квадратних.

      Ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві адміністрації. У 2019-му ця сума не перевищуватиме 1,5% від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить 4173 гривні.

      податок на нерухомість в Україні 2019
      Податок на нерухомість 2019

      Чи треба платити за недобуд?

      За словами юриста, що стосується будинку, який ще не добудовано, та який ще не зареєстровано у реєстрі речових прав, податок на нерухомість з нього сплачувати не потрібно.

      За Цивільним кодексом України, такий будинок ще є не майном, до закінчення будівництва його розцінюють як сукупність будівельних матеріалів.

      За даними ДФС, у 2018-му українці сплатили рекордну суму податку на нерухомість – 753,2 мільйони гривень.

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Податки Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Законодавство
      Джерело: 24 канал
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