"Чи це справді Леді Гага": реакція соцмереж на кардинальну зміну іміджу співачки
Відома американська співачка Леді Гага знялася у новій мелодрамі "Зірка народилася" з Бредлі Купером. Жінка грає головну роль у фільмі. Для цього вона виходить на екрани в образі не звичної для всіх білявки, а з темним довгим волоссям.
Фото Леді Гага публікує на своїй сторінці в Instagram.
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Кіностудія Warner Bros опублікувала перший офіційний трейлер мелодрами "Зірка народилася", знятої за мюзиклом 1937 року. У прокат фільм вийде 4 жовтня 2018 року.
Фото Леді Гаги в образі шатенки викликало яскраву реакцію користувачів соціальних мереж: "Ти ніколи не виглядала красивішою, ніж зараз", "Ти виглядаєш справжньою", "Ніколи не знав, що ти така красива", "Чи це справді Леді Гага?" та інше.
Офіційний трейлер фільму "Зірка народилась" з Леді Гагою: відео