"Чи це справді Леді Гага": реакція соцмереж на кардинальну зміну іміджу співачки

Відома американська співачка Леді Гага знялася у новій мелодрамі "Зірка народилася" з Бредлі Купером. Жінка грає головну роль у фільмі. Для цього вона виходить на екрани в образі не звичної для всіх білявки, а з темним довгим волоссям.