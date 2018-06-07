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"Чи це справді Леді Гага": реакція соцмереж на кардинальну зміну іміджу співачки

343 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Фото з відкритих джерел

Відома американська співачка Леді Гага знялася у новій мелодрамі "Зірка народилася" з Бредлі Купером. Жінка грає головну роль у фільмі. Для цього вона виходить на екрани в образі не звичної для всіх білявки, а з темним довгим волоссям.

Фото Леді Гага публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Кіностудія Warner Bros опублікувала перший офіційний трейлер мелодрами "Зірка народилася", знятої за мюзиклом 1937 року. У прокат фільм вийде 4 жовтня 2018 року.

Фото Леді Гаги в образі шатенки викликало яскраву реакцію користувачів соціальних мереж: "Ти ніколи не виглядала красивішою, ніж зараз", "Ти виглядаєш справжньою", "Ніколи не знав, що ти така красива", "Чи це справді Леді Гага?" та інше.

 

#AStarIsBorn

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Офіційний трейлер фільму "Зірка народилась" з Леді Гагою: відео

 

Теги: LifeStyle Краса Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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