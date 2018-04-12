Чи ускладнить життя водіїв медико-психологічне оцінювання?

"Для водіїв хочуть запровадити ще одну довідку при отриманні водійського посвідчення", "Українцям ускладнять отримання водійського посвідчення", – повідомлення з такими заголовками з’явилися кілька днів тому у багатьох ЗМІ.

Викликані вони тим, що Кабінет міністрів України повідомив про намір запровадити медико-психологічний огляд при отриманні водійських прав. Таке правило передбачене в затвердженому урядом плані підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року, розробкою якого повинні зайнятися МВС, Мінінфраструктури та Міністерство охорони здоров'я. При цьому в уряді поки що сказали лише "А", тобто, тільки вирішують, як здійснювати психіатричний огляд кандидатів у водії, у якому форматі, а громадськість уже обговорює "ускладнення", можливе зростання хабарництва", і так далі.

Зрозуміло, що протидіяти корупції та хабарництву треба, однак, як на мене, частенько нашим співвітчизникам хочеться "щоб як в Європі", але при найменшій відповідальності. Згадаємо хоча б недавній галас щодо напрацьованого та представленого МОЗом переліку медичних протипоказань для кандидатів у водії – громадськість висловилась категорично, посилаючись на європейську практику медичних оглядів. Чомусь багато знавців цього досвіду не послались на 126 Директиву ЄС, яку Україна має імплементувати і в якій чітко та зовсім некоротко розписані медичні протипоказання для майбутніх водіїв, особливо жорсткі вимоги до водіїв-професіоналів, тобто тих, хто перевозить людей та вантажі (можливо, ту Директиву багато хто просто не читав). Я вже не кажу про банальне обмеження швидкості на дорогах – цих правил українські водії не дотримуються на автошляхах нашої країни, однак добре знають, з якою швидкістю треба їхати європейським автобаном і ні на кілометр не порушують її.

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Повертаючись до анонсованого медико-психологічного оцінювання при отриманні водійського посвідчення, зазначу, що наші водії так само добре знають про їх наявність в європейських країнах. Наприклад, однією з обов’язкових умов легальної роботи водієм в Польщі є проходження ним психотестів (badania psichologiczne kierowcоw) – на швидкість реакції, на відчуття дистанції, зрештою, на адекватність.

Перший медичний огляд, наприклад, німецькому водієві, можливо, й легше пройти ніж нашому, але якщо тамтешній водій потрапить у ДТП, то його чекає психологічне тестування "Ідіот-тест" – це 70 запитань на логічне мислення. Враховуючи кількість ДТП на наших дорогах, скільком водіям знадобився б такий тест? (Хоча "ідіот-тест" – це дещо інший різновид медико-психологічного оцінювання).

Лише один "український" приклад: кілька років тому майже за кермом помер водій маршрутки, як з’ясувалося, через передозування наркотичною речовиною. Великого розголосу ця історія не набула лише тому, що на момент смерті маршрутка стояла на кінцевій зупинці, тобто знаходилась "у черзі" за пасажирами. І дозволю собі припустити, що цього водія не було б на маршруті, якби він пройшов якісне медико-психологічне оцінювання.

Тож без сумніву, необхідність оцінювати медико-психологічний стан кандидатів у водіїв – чи людина не є психічно хворою, чи не вживає наркотики та алкоголь – назріла давно. А от яким має бути формат такої експертизи – це вже питання для обговорення. Як на мене, то очевидно, що психологічні тести, які використовуються у багатьох країнах світу, дозволять уникнути корупції та зробити таке оцінювання ефективним.

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