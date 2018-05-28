Чи вагітна Даша Астаф'єва: у мережі обговорюють фото співачки

Українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала нові фото в купальнику. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що на світлині Дашу "тінь підвела", від цього жінка виглядає нібито вагітна.

Знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Даша Астаф'єва приголомшила новим звабливим образом: гарячі фото

На фото одна з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу позує, лежачи на траві, у купальнику. Шанувальники співачку відреагували на тінь, яка "невдало впала".

До прикладу користувач kornienko6796 написав, що "трошки тінь підвела", а sunnyangel31, що ця тінь "додає животик".



Даша Астаф'єва позує у купальнику / Instagram