11:55
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Чи варто батькам "сюсюкатися" з дітьми: відповідь Супрун

      428 Читать новость на русском
      Супрун радить батькам "сюсюкатися" з дітьми під час спілкування
      Супрун радить батькам "сюсюкатися" з дітьми під час спілкування / Фото з відкритих джерел

      Батькам потрібно частіше лепетати під час спілкування з маленькими дітьми, адже це стимулює розвиток мозку малюка. Водночас, люди, які вважають "сюсюкання" несерйозним, глибоко помиляються.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook з посиланням на UNICEF Ukraine.

      Читайте також: Яким лікарям потрібно показати дитину до року

      "Лепетання з дітьми – не лише миле або кумедне спілкування, а важлива складова розвитку малюка, особливо в перші три роки життя, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку", – зазначила міністерка.

      За її словами, дослідження доводять, що розмова з малюками "дитячою мовою" стимулює розвиток мозку.

      Навіть коли дитина ще не вимовляє слів, цей процес корисний для її майбутніх мовних навичок та загальної здатності вчитися. Коли ми вимовляємо слова повільно, мелодійно, виразно їх повторюємо, активно користуємося мімікою, змінюємо тон розмови на більш "дитячий" – дитина краще занурюється у спілкування, звертає більше уваги на мову та запам’ятовує більше нових слів,
      – наголосила вона.

      Крім того, Супрун додала, що багато людей, коли зустрічаються з дитиною, переходять на лепетання інстинктивно, але не всі вважають це потрібним.

      "Уникають "дитячих балачок" переважно тати, які ще не знають, як це важливо", – підсумувала очільниця МОЗ.

       

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

       

      Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Поради Догляд за немовлятами
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук