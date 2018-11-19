Чи варто батькам "сюсюкатися" з дітьми: відповідь Супрун

Батькам потрібно частіше лепетати під час спілкування з маленькими дітьми, адже це стимулює розвиток мозку малюка. Водночас, люди, які вважають "сюсюкання" несерйозним, глибоко помиляються.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook з посиланням на UNICEF Ukraine.

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"Лепетання з дітьми – не лише миле або кумедне спілкування, а важлива складова розвитку малюка, особливо в перші три роки життя, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку", – зазначила міністерка.

За її словами, дослідження доводять, що розмова з малюками "дитячою мовою" стимулює розвиток мозку.

Навіть коли дитина ще не вимовляє слів, цей процес корисний для її майбутніх мовних навичок та загальної здатності вчитися. Коли ми вимовляємо слова повільно, мелодійно, виразно їх повторюємо, активно користуємося мімікою, змінюємо тон розмови на більш "дитячий" – дитина краще занурюється у спілкування, звертає більше уваги на мову та запам’ятовує більше нових слів,

– наголосила вона.

Крім того, Супрун додала, що багато людей, коли зустрічаються з дитиною, переходять на лепетання інстинктивно, але не всі вважають це потрібним.

"Уникають "дитячих балачок" переважно тати, які ще не знають, як це важливо", – підсумувала очільниця МОЗ.

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